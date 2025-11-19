DAX 24.919 +2,1%ESt50 6.027 +2,7%MSCI World 4.742 +1,4%Top 10 Crypto 10,35 -0,5%Nas 25.736 +1,6%Bitcoin 69.356 +0,4%Euro 1,1748 +0,5%Öl 101,7 -7,8%Gold 4.681 +2,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Infineon 623100 Rheinmetall 703000 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 SAP 716460 NVIDIA 918422 Novo Nordisk A3EU6F Lufthansa 823212 NEL ASA A0B733 Siemens Energy ENER6Y Intel 855681 Amazon 906866 Allianz 840400 Deutsche Telekom 555750 Commerzbank CBK100 Micron Technology 869020
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX letztlich stark - zeitweise über 25.000er-Marke -- HENSOLDT meldet starke Zahlen -- NVIDIA, Corning, NEL, Ölaktien, BMW, RENK, Novo Nordisk, Infineon, VW, AMD und weitere Chipaktien im Fokus
Top News
Novo Nordisk-Aktie zieht an: Wegovy-Pille befeuert Prognose-Anhebung trotz Preisdrucks Novo Nordisk-Aktie zieht an: Wegovy-Pille befeuert Prognose-Anhebung trotz Preisdrucks
Wie viel Verlust eine Investition in Tether von vor 3 Jahren eingebracht hätte Wie viel Verlust eine Investition in Tether von vor 3 Jahren eingebracht hätte
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

AMD (Advanced Micro Devices) Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
354,05 EUR +51,60 EUR +17,06 %
STU
414,50 USD +59,19 USD +16,66 %
BTT
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 474,58 Mrd. EUR

KGV 81,13 Div. Rendite 0,00%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 863186

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN US0079031078

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol AMD

DZ BANK

AMD (Advanced Micro Devices) Kaufen

19:01 Uhr
AMD (Advanced Micro Devices) Kaufen
Aktie in diesem Artikel
AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
354,05 EUR 51,60 EUR 17,06%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für AMD von 280 auf 465 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Halbleiterhersteller habe den "KI-Turbo" gezündet, schrieb Ingo Wermann in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Stark steigende Nachfrage nach Chips für das Training und die Anwendung von KI-Modellen hätten für einen Rekordumsatz in der Sparte Data Center gesorgt./rob/bek/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 17:54 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2026 / 18:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Maurice NORBERT / Shutterstock.com

Zusammenfassung: AMD (Advanced Micro Devices) Kaufen

Unternehmen:
AMD (Advanced Micro Devices) Inc.		 Analyst:
DZ BANK		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Kaufen		 Kurs*:
$ 412,52		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Kaufen		 Kurs aktuell:
$ 414,50		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Ingo Wermann 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 454,17

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu AMD (Advanced Micro Devices) Inc.

19:01 AMD (Advanced Micro Devices) Kaufen DZ BANK
14:41 AMD (Advanced Micro Devices) Overweight Barclays Capital
14:41 AMD (Advanced Micro Devices) Buy Jefferies & Company Inc.
14:41 AMD (Advanced Micro Devices) Outperform Bernstein Research
13:56 AMD (Advanced Micro Devices) Neutral JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

Nachrichten zu AMD (Advanced Micro Devices) Inc.

finanzen.net Podcast Hot Stocks heute: Kriegsende im Iran? Märkte im Rally-Modus - NASDAQ auf Rekordkurs trotz Bewertungsrisiken Hot Stocks heute: Kriegsende im Iran? Märkte im Rally-Modus - NASDAQ auf Rekordkurs trotz Bewertungsrisiken
finanzen.net Optimismus in New York: S&P 500 verbucht am Mittag Zuschläge
finanzen.net Starker Wochentag in New York: NASDAQ 100 notiert am Mittwochmittag im Plus
finanzen.net Chip-Kaufrausch treibt Samsung über die Billlionenmarke: Rekordrally bei SK hynix, Intel, Micron & Co. ungebrochen
finanzen.net AMD-Aktie mit Kursexplosion auf Rekordhoch: Kräftiger Umsatz- und Gewinnsprung
finanzen.net AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: AMD (Advanced Micro Devices) zieht am Nachmittag deutlich an
finanzen.net S&P 500-Papier AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie: So viel Gewinn hätte eine AMD (Advanced Micro Devices) -Investition von vor einem Jahr eingebracht
finanzen.net Gewinne in New York: NASDAQ 100 legt zum Handelsstart zu
finanzen.net Börse New York: Anleger lassen S&P 500 zum Start steigen
Benzinga This AMD Analyst Turns Bullish; Here Are Top 5 Upgrades For Wednesday
MotleyFool AMD Just Blew Out Earnings -- and Wall Street Can't Get Enough. Analyst Price Targets Are Skyrocketing
Benzinga AMD Stock Hits New All-Time Highs: Well Positioned &#39;To Ride That Demand Wave&#39;
MotleyFool Why AMD Stock Exploded Higher Today
MotleyFool AMD (AMD) Q1 2026 Earnings Call Transcript
MotleyFool Stock Market Today (LIVE): AMD Steps Out of Nvidia's Shadow
MotleyFool AMD Just Soared 20% on Earnings. Is It Still a Buy or Time to Take Profits?
Zacks AMD Beats on Earnings, Raises Guidance on AI and Data Center Growth
RSS Feed
AMD (Advanced Micro Devices) Inc. zu myNews hinzufügen