AMD (Advanced Micro Devices) Aktie
Marktkap. 474,58 Mrd. EURKGV 81,13 Div. Rendite 0,00%
WKN 863186
ISIN US0079031078
Symbol AMD
AMD (Advanced Micro Devices) Kaufen
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für AMD von 280 auf 465 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Halbleiterhersteller habe den "KI-Turbo" gezündet, schrieb Ingo Wermann in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Stark steigende Nachfrage nach Chips für das Training und die Anwendung von KI-Modellen hätten für einen Rekordumsatz in der Sparte Data Center gesorgt./rob/bek/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 17:54 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2026 / 18:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Maurice NORBERT / Shutterstock.com
Zusammenfassung: AMD (Advanced Micro Devices) Kaufen
|Unternehmen:
AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
|Analyst:
DZ BANK
|Kursziel:
-
|Rating jetzt:
Kaufen
|Kurs*:
$ 412,52
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Kaufen
|Kurs aktuell:
$ 414,50
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Ingo Wermann
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 454,17
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
|19:01
|AMD (Advanced Micro Devices) Kaufen
|DZ BANK
|14:41
|AMD (Advanced Micro Devices) Overweight
|Barclays Capital
|14:41
|AMD (Advanced Micro Devices) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14:41
|AMD (Advanced Micro Devices) Outperform
|Bernstein Research
|13:56
|AMD (Advanced Micro Devices) Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|19:01
|AMD (Advanced Micro Devices) Kaufen
|DZ BANK
|14:41
|AMD (Advanced Micro Devices) Overweight
|Barclays Capital
|14:41
|AMD (Advanced Micro Devices) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14:41
|AMD (Advanced Micro Devices) Outperform
|Bernstein Research
|13:56
|AMD (Advanced Micro Devices) Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|19:01
|AMD (Advanced Micro Devices) Kaufen
|DZ BANK
|14:41
|AMD (Advanced Micro Devices) Overweight
|Barclays Capital
|14:41
|AMD (Advanced Micro Devices) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14:41
|AMD (Advanced Micro Devices) Outperform
|Bernstein Research
|13:31
|AMD (Advanced Micro Devices) Buy
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|18.07.17
|AMD (Advanced Micro Devices) Underweight
|Barclays Capital
|07.07.15
|AMD (Advanced Micro Devices) Sell
|UBS AG
|23.08.12
|AMD (Advanced Micro Devices) underperform
|Macquarie Research
|23.07.12
|AMD (Advanced Micro Devices) underperform
|Macquarie Research
|11.07.12
|AMD (Advanced Micro Devices) sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:56
|AMD (Advanced Micro Devices) Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|24.02.26
|AMD (Advanced Micro Devices) Market-Perform
|Bernstein Research
|22.04.25
|AMD (Advanced Micro Devices) Market-Perform
|Bernstein Research
|05.02.25
|AMD (Advanced Micro Devices) Market-Perform
|Bernstein Research
|31.07.24
|AMD (Advanced Micro Devices) Market-Perform
|Bernstein Research