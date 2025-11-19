AMD (Advanced Micro Devices) Aktie
Marktkap. 474,58 Mrd. EURKGV 81,13 Div. Rendite 0,00%
WKN 863186
ISIN US0079031078
Symbol AMD
AMD (Advanced Micro Devices) Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für AMD von 265 fast verdoppelt auf 525 US-Dollar und die Aktien von "Market-Perform" auf "Outperform" hochgestuft. Er sei bei AMD stets eher ein Spätzünder gewesen, gestand Analyst Stacy Rasgon am Mittwoch nach dem sehr starken Quartalbericht ein. Er sei kontinuierlich überrascht worden - nicht nur durch die geschäftliche Stärke des Halbleiterkonzerns, sondern auch durch die der Aktie. Seine Empfehlung fühle sich spät an, seine Analyse ergebe aber für 2027 ein Ergebnis je Aktie von mehr als 14 Dollar und 2028 könnten es bis zu 20 Dollar werden, wenn der KI-Boom sich fortsetze. Trotz der Risiken auf aktuellem Niveau habe dies ausgereicht, ihn zum "Outperform" zu überreden./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 03:20 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2026 / 03:20 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: JHVEPhoto / Shutterstock.com
Zusammenfassung: AMD (Advanced Micro Devices) Outperform
|Unternehmen:
AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
$ 525,00
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
$ 355,26
|Abst. Kursziel*:
47,78%
|Rating vorher:
Market-Perform
|Kurs aktuell:
$ 407,50
|Abst. Kursziel aktuell:
28,83%
|
Analyst Name:
Stacy A. Rasgon
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 454,17
*zum Zeitpunkt der Analyse
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