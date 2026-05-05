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Marktkap. 127,51 Mrd. EUR

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DZ BANK

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17:11 Uhr
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Pfizer nach Zahlen zum ersten Quartal auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 29 US-Dollar belassen. Trotz eines weiteren deutlichen Rückgangs bei Corona-Lösungen habe der Umsatz zugelegt und die Markterwartung klar übertroffen, schrieb Elmar Kraus in einer Studie am Mittwoch. Der Pharmakonzern habe zudem ein umfangreiches Entwicklungsprogramm in der Indikation Fettleibigkeit./rob/bek/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 15:55 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2026 / 16:02 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Molly Woodward / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Pfizer Kaufen

Unternehmen:
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Analyst Name:
Elmar Kraus 		KGV*:
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*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Pfizer Inc.

17:11 Pfizer Kaufen DZ BANK
15:46 Pfizer Neutral UBS AG
14:21 Pfizer Buy Jefferies & Company Inc.
05.05.26 Pfizer Neutral JP Morgan Chase & Co.
10.04.26 Pfizer Neutral JP Morgan Chase & Co.
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