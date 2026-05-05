Pfizer Aktie
Marktkap. 127,51 Mrd. EURKGV 18,36 Div. Rendite 6,91%
WKN 852009
ISIN US7170811035
Symbol PFE
Pfizer Kaufen
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Pfizer nach Zahlen zum ersten Quartal auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 29 US-Dollar belassen. Trotz eines weiteren deutlichen Rückgangs bei Corona-Lösungen habe der Umsatz zugelegt und die Markterwartung klar übertroffen, schrieb Elmar Kraus in einer Studie am Mittwoch. Der Pharmakonzern habe zudem ein umfangreiches Entwicklungsprogramm in der Indikation Fettleibigkeit./rob/bek/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 15:55 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2026 / 16:02 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Molly Woodward / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Pfizer Kaufen
|Unternehmen:
Pfizer Inc.
|Analyst:
DZ BANK
|Kursziel:
-
|Rating jetzt:
Kaufen
|Kurs*:
$ 26,50
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Kaufen
|Kurs aktuell:
$ 26,33
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Elmar Kraus
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 28,60
*zum Zeitpunkt der Analyse
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