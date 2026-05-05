Nordea Bank Abp Registered Aktie

15,86 EUR +0,12 EUR +0,76 %
STU
15,91 EUR +0,13 EUR +0,79 %
HAML
Marktkap. 53,05 Mrd. EUR

KGV 11,54 Div. Rendite 5,97%
WKN A2N6F4

ISIN FI4000297767

Symbol NBNKF

Barclays Capital

Nordea Bank Abp Registered Underweight

14:31 Uhr
Nordea Bank Abp Registered Underweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Nordea von 12,90 auf 13,40 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Underweight" belassen. Nach den Resultaten zum ersten Quartal passte Analystin Namita Samtani am Dienstagabend ihre Gewinnschätzungen je Aktie für die Jahre 2026 bis 2028 um bis zu 2 Prozent nach oben an. Die Anpassungen basierten auf höheren Gebühreneinnahmen sowie geringeren Aufwendungen und Wertminderungen./rob/tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.05.2026 / 11:51 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.05.2026 / 15:31 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Nordea Bank Abp Registered Underweight

Unternehmen:
Nordea Bank Abp Registered Shs		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
13,40 €
Rating jetzt:
Underweight		 Kurs*:
15,73 €		 Abst. Kursziel*:
-14,81%
Rating vorher:
Underweight		 Kurs aktuell:
15,86 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-15,51%
Analyst Name:
Namita Samtani 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
16,79 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

