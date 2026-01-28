DAX 24.293 -2,1%ESt50 5.888 -0,8%MSCI World 4.524 -0,6%Top 10 Crypto 11,10 -4,7%Nas 23.426 -1,8%Bitcoin 71.018 -4,6%Euro 1,1949 -0,1%Öl 70,46 +2,5%Gold 5.296 -2,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SAP 716460 Microsoft 870747 Rheinmetall 703000 Deutsche Bank 514000 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y Meta Platforms (ex Facebook) A1JWVX Tesla A1CX3T Bayer BAY001 Deutsche Telekom 555750 Infineon 623100 ASML NV A1J4U4 Novo Nordisk A3EU6F OHB 593612
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nach Fed-Entscheid: DAX sackt letztlich ab -- SAP steigert Gewinn -- Deutsche Bank erfüllt Ziele für 2025 -- Tesla, Rüstungsaktien, DroneShield, Meta, IBM, Microsoft im Fokus
Top News
Radikaler Schnitt bei Apollo REIT: Milliarden-Portfolio verkauft, Neustart eingeleitet Radikaler Schnitt bei Apollo REIT: Milliarden-Portfolio verkauft, Neustart eingeleitet
NVIDIA-Aktie und Physical AI: Dieses Robotik-Unternehmen begeistert Jensen Huang NVIDIA-Aktie und Physical AI: Dieses Robotik-Unternehmen begeistert Jensen Huang
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Nordea Bank Abp Registered Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
16,23 EUR -0,48 EUR -2,84 %
STU
14,86 CHF -0,50 CHF -3,27 %
BRX
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 58,14 Mrd. EUR

KGV 7,30 Div. Rendite 8,95%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A2N6F4

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN FI4000297767

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol NBNKF

UBS AG

Nordea Bank Abp Registered Buy

13:41 Uhr
Nordea Bank Abp Registered Buy
Aktie in diesem Artikel
Nordea Bank Abp Registered Shs
16,23 EUR -0,48 EUR -2,84%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Nordea nach Quartalszahlen auf "Buy" belassen. Die Bank habe die Erwartungen erfüllt, schrieb Johan Ekblom am Donnerstag in einer ersten Reaktion. Gleiches gelte für den beibehaltenen Ausblick. Die Aktie sei im Vergleich zu anderen nordeuropäischen Branchentiteln attraktiv./gl/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2026 / 06:28 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.01.2026 / 06:28 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: oleschwander / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Nordea Bank Abp Registered Buy

Unternehmen:
Nordea Bank Abp Registered Shs		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
16,49 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
16,23 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Johan Ekblom 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
16,20 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Nordea Bank Abp Registered Shs

13:41 Nordea Bank Abp Registered Buy UBS AG
11:36 Nordea Bank Abp Registered Buy Jefferies & Company Inc.
14.01.26 Nordea Bank Abp Registered Buy UBS AG
14.01.26 Nordea Bank Abp Registered Buy Deutsche Bank AG
13.01.26 Nordea Bank Abp Registered Underweight Barclays Capital
mehr Analysen

Nachrichten zu Nordea Bank Abp Registered Shs

dpa-afx Niedrigere Zinsen Nordea-Aktie sinkt: Gewinn geht 2025 wie erwartet leicht zurück Nordea-Aktie sinkt: Gewinn geht 2025 wie erwartet leicht zurück
finanzen.net Optimismus in Europa: Euro STOXX 50 zum Handelsstart mit Gewinnen
finanzen.net Anleger in Europa halten sich zurück: Euro STOXX 50 liegt zum Handelsende im Minus
finanzen.net Börse Europa in Rot: Euro STOXX 50 notiert am Nachmittag im Minus
finanzen.net Börsianer warten auf Impulse: Euro STOXX 50 bewegt sich am Mittag seitwärts
finanzen.net Euro STOXX 50 aktuell: Euro STOXX 50 zum Handelsstart freundlich
finanzen.net Handel in Europa: Euro STOXX 50 zum Handelsende freundlich
finanzen.net Handel in Europa: Euro STOXX 50 nachmittags mit Kursplus
finanzen.net Dienstagshandel in Europa: Euro STOXX 50 verbucht mittags Zuschläge
RSS Feed
Nordea Bank Abp Registered Shs zu myNews hinzufügen