Marktkap. 121,93 Mrd. EUR

KGV 26,21 Div. Rendite 1,83%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 919730

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN CH0012221716

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol ABLZF

UBS AG

ABB (Asea Brown Boveri) Neutral

13:46 Uhr
ABB (Asea Brown Boveri) Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat ABB nach Quartalszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 54 Franken belassen. Der Technologiekonzern habe stark abgeschnitten, und der Ausblick signalisiere Aufwärtspotenzial für die Konsensschätzungen, schrieb Andre Kukhnin am Donnerstag in einer ersten Reaktion. Dazu kämen ein neues Aktienrückkaufprogramm und die Chance auf weitere Großaufträge. Zum beibehaltenen Anlagevotum verwies Kukhnin indes auf die hohe Bewertung./rob/gl/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2026 / 08:04 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: ABB (Asea Brown Boveri) Neutral

Unternehmen:
ABB (Asea Brown Boveri)		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
54,00 CHF
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
67,36 CHF		 Abst. Kursziel*:
-19,83%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
66,38 CHF		 Abst. Kursziel aktuell:
-18,65%
Analyst Name:
Andre Kukhnin 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
54,88 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

