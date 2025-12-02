ABB (Asea Brown Boveri) Aktie
Marktkap. 121,93 Mrd. EURKGV 26,21 Div. Rendite 1,83%
WKN 919730
ISIN CH0012221716
Symbol ABLZF
ABB (Asea Brown Boveri) Neutral
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat ABB nach Quartalszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 54 Franken belassen. Der Technologiekonzern habe stark abgeschnitten, und der Ausblick signalisiere Aufwärtspotenzial für die Konsensschätzungen, schrieb Andre Kukhnin am Donnerstag in einer ersten Reaktion. Dazu kämen ein neues Aktienrückkaufprogramm und die Chance auf weitere Großaufträge. Zum beibehaltenen Anlagevotum verwies Kukhnin indes auf die hohe Bewertung./rob/gl/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2026 / 08:04 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: ABB
Zusammenfassung: ABB (Asea Brown Boveri) Neutral
|Unternehmen:
ABB (Asea Brown Boveri)
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
54,00 CHF
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
67,36 CHF
|Abst. Kursziel*:
-19,83%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
66,38 CHF
|Abst. Kursziel aktuell:
-18,65%
|
Analyst Name:
Andre Kukhnin
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
54,88 CHF
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu ABB (Asea Brown Boveri)
|14:01
|ABB (Asea Brown Boveri) Market-Perform
|Bernstein Research
|13:56
|ABB (Asea Brown Boveri) Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13:46
|ABB (Asea Brown Boveri) Neutral
|UBS AG
|12:46
|ABB (Asea Brown Boveri) Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10:36
|ABB (Asea Brown Boveri) Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14:01
|ABB (Asea Brown Boveri) Market-Perform
|Bernstein Research
|13:56
|ABB (Asea Brown Boveri) Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13:46
|ABB (Asea Brown Boveri) Neutral
|UBS AG
|12:46
|ABB (Asea Brown Boveri) Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10:36
|ABB (Asea Brown Boveri) Hold
|Jefferies & Company Inc.
|16.10.25
|ABB (Asea Brown Boveri) Kaufen
|DZ BANK
|17.07.25
|ABB (Asea Brown Boveri) Kaufen
|DZ BANK
|07.02.25
|ABB (Asea Brown Boveri) Kaufen
|DZ BANK
|17.10.24
|ABB (Asea Brown Boveri) Kaufen
|DZ BANK
|17.10.24
|ABB (Asea Brown Boveri) Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.01.26
|ABB (Asea Brown Boveri) Underweight
|Barclays Capital
|19.11.25
|ABB (Asea Brown Boveri) Sell
|Deutsche Bank AG
|19.11.25
|ABB (Asea Brown Boveri) Underperform
|Bernstein Research
|28.10.25
|ABB (Asea Brown Boveri) Underperform
|Bernstein Research
|17.10.25
|ABB (Asea Brown Boveri) Sell
|Deutsche Bank AG
|14:01
|ABB (Asea Brown Boveri) Market-Perform
|Bernstein Research
|13:56
|ABB (Asea Brown Boveri) Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13:46
|ABB (Asea Brown Boveri) Neutral
|UBS AG
|12:46
|ABB (Asea Brown Boveri) Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10:36
|ABB (Asea Brown Boveri) Hold
|Jefferies & Company Inc.