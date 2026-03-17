Sartorius vz. Aktie

Marktkap. 14,03 Mrd. EUR

KGV 110,18 Div. Rendite 0,30%
WKN 716563

ISIN DE0007165631

Symbol SUVPF

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Sartorius mit einem Kursziel von 280 Euro auf "Overweight" belassen. Chef Michael Grosse habe die vom Markt erwartete zuversichtliche und klare Botschaft gesendet, schrieb Charles Pitman-King am Dienstagabend. Das dürfte eine Höherbewertung der Aktien des Labor- und Pharmazulieferers nach sich ziehen./bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.03.2026 / 23:15 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.03.2026 / 04:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Sartorius vz. Overweight

Unternehmen:
Sartorius AG Vz.		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
280,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
226,30 €		 Abst. Kursziel*:
23,73%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
225,50 €		 Abst. Kursziel aktuell:
24,17%
Analyst Name:
Charles Pitman-King 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
265,78 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Sartorius AG Vz.

11:36 Sartorius vz. Overweight Barclays Capital
10:16 Sartorius vz. Buy Deutsche Bank AG
08:06 Sartorius vz. Sector Perform RBC Capital Markets
08:06 Sartorius vz. Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:01 Sartorius vz. Buy Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

