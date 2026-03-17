Sartorius vz. Aktie
Marktkap. 14,03 Mrd. EURKGV 110,18 Div. Rendite 0,30%
WKN 716563
ISIN DE0007165631
Symbol SUVPF
Sartorius vz Overweight
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Sartorius mit einem Kursziel von 280 Euro auf "Overweight" belassen. Chef Michael Grosse habe die vom Markt erwartete zuversichtliche und klare Botschaft gesendet, schrieb Charles Pitman-King am Dienstagabend. Das dürfte eine Höherbewertung der Aktien des Labor- und Pharmazulieferers nach sich ziehen./bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.03.2026 / 23:15 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.03.2026 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: T. Schneider / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Sartorius vz. Overweight
|Unternehmen:
Sartorius AG Vz.
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
280,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
226,30 €
|Abst. Kursziel*:
23,73%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
225,50 €
|Abst. Kursziel aktuell:
24,17%
|
Analyst Name:
Charles Pitman-King
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
265,78 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Sartorius AG Vz.
|11:36
|Sartorius vz. Overweight
|Barclays Capital
|10:16
|Sartorius vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|08:06
|Sartorius vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08:06
|Sartorius vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:01
|Sartorius vz. Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:36
|Sartorius vz. Overweight
|Barclays Capital
|10:16
|Sartorius vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|08:06
|Sartorius vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08:06
|Sartorius vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:01
|Sartorius vz. Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:36
|Sartorius vz. Overweight
|Barclays Capital
|10:16
|Sartorius vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|08:06
|Sartorius vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:01
|Sartorius vz. Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.03.26
|Sartorius vz. Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.01.25
|Sartorius vz. Verkaufen
|DZ BANK
|28.01.25
|Sartorius vz. Underperform
|Bernstein Research
|15.01.25
|Sartorius vz. Underperform
|Bernstein Research
|06.01.25
|Sartorius vz. Underperform
|Bernstein Research
|06.01.25
|Sartorius vz. Underperform
|Bernstein Research
|08:06
|Sartorius vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|17.03.26
|Sartorius vz. Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.03.26
|Sartorius vz. Neutral
|UBS AG
|06.03.26
|Sartorius vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.03.26
|Sartorius vz. Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)