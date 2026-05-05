NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Sartorius mit einem Kursziel von 220 Euro auf "Sector Perform" belassen. Analyst Charles Weston nahm mit Blick auf die jüngsten Quartalszahlen sowie Wechselkursveränderungen am Dienstag kleinere Änderungen an seinen Schätzungen für den Labor- und Pharmazulieferer sowie dessen weiter mit "Outperform" bewertete Tochter Sartorius Stedim Biotech vor. Die Prognosen für den Umsatz und das operative Ergebnis (Ebitda) im laufenden Jahr senkte er um rund ein Prozent./gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.05.2026 / 15:38 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.05.2026 / 15:38 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Sartorius vz. Sector Perform
|Unternehmen:
Sartorius AG Vz.
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
220,00 €
|Rating jetzt:
Sector Perform
|Kurs*:
223,60 €
|Abst. Kursziel*:
-1,61%
|Rating vorher:
Sector Perform
|Kurs aktuell:
225,90 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-2,61%
|
Analyst Name:
Charles Weston
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
264,44 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Sartorius AG Vz.
|08:01
|Sartorius vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|27.04.26
|Sartorius vz. Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.04.26
|Sartorius vz. Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.04.26
|Sartorius vz. Neutral
|UBS AG
|24.04.26
|Sartorius vz. Halten
|DZ BANK
