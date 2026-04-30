Sartorius Stedim Biotech Aktie

163,40 EUR +1,30 EUR +0,80 %
163,30 EUR +0,30 EUR +0,18 %
Marktkap. 15,13 Mrd. EUR

KGV 76,93 Div. Rendite 0,33%
WKN A2AJKS

ISIN FR0013154002

Symbol SDMHF

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Sartorius Stedim mit einem Kursziel von 210 Euro auf "Outperform" belassen. Analyst Charles Weston nahm mit Blick auf die jüngsten Quartalszahlen sowie Wechselkursveränderungen am Dienstag kleinere Änderungen an seinen Schätzungen für den weiter mit "Sector Perform" eingestuften Labor- und Pharmazulieferer Sartorius sowie dessen Tochter Sartorius Stedim Biotech vor. Die Prognosen für den Umsatz und das operative Ergebnis (Ebitda) im laufenden Jahr senkte er um rund ein Prozent./gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.05.2026 / 15:38 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.05.2026 / 15:38 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Sartorius Stedim Biotech Outperform

Unternehmen:
Sartorius Stedim Biotech		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
210,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
160,20 €		 Abst. Kursziel*:
31,09%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
163,40 €		 Abst. Kursziel aktuell:
28,52%
Analyst Name:
Charles Weston 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
233,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Sartorius Stedim Biotech

08:01 Sartorius Stedim Biotech Outperform RBC Capital Markets
23.04.26 Sartorius Stedim Biotech Overweight Barclays Capital
23.04.26 Sartorius Stedim Biotech Outperform RBC Capital Markets
23.04.26 Sartorius Stedim Biotech Overweight JP Morgan Chase & Co.
23.04.26 Sartorius Stedim Biotech Buy Goldman Sachs Group Inc.
mehr Analysen

