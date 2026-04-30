Sartorius Stedim Biotech Aktie
Marktkap. 15,13 Mrd. EURKGV 76,93 Div. Rendite 0,33%
WKN A2AJKS
ISIN FR0013154002
Symbol SDMHF
Sartorius Stedim Biotech Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Sartorius Stedim mit einem Kursziel von 210 Euro auf "Outperform" belassen. Analyst Charles Weston nahm mit Blick auf die jüngsten Quartalszahlen sowie Wechselkursveränderungen am Dienstag kleinere Änderungen an seinen Schätzungen für den weiter mit "Sector Perform" eingestuften Labor- und Pharmazulieferer Sartorius sowie dessen Tochter Sartorius Stedim Biotech vor. Die Prognosen für den Umsatz und das operative Ergebnis (Ebitda) im laufenden Jahr senkte er um rund ein Prozent./gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.05.2026 / 15:38 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.05.2026 / 15:38 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Unternehmen:
Sartorius Stedim Biotech
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
210,00 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
160,20 €
|Abst. Kursziel*:
31,09%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
163,40 €
|Abst. Kursziel aktuell:
28,52%
|
Analyst Name:
Charles Weston
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
233,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Sartorius Stedim Biotech
|08:01
|Sartorius Stedim Biotech Outperform
|RBC Capital Markets
|23.04.26
|Sartorius Stedim Biotech Overweight
|Barclays Capital
|23.04.26
|Sartorius Stedim Biotech Outperform
|RBC Capital Markets
|23.04.26
|Sartorius Stedim Biotech Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.04.26
|Sartorius Stedim Biotech Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.07.24
|Sartorius Stedim Biotech Underperform
|Bernstein Research
|17.04.26
|Sartorius Stedim Biotech Neutral
|UBS AG
|17.03.26
|Sartorius Stedim Biotech Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|12.01.26
|Sartorius Stedim Biotech Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|09.01.26
|Sartorius Stedim Biotech Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10.10.25
|Sartorius Stedim Biotech Neutral
|UBS AG