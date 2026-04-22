Sartorius Stedim Biotech Aktie

167,40 EUR -14,90 EUR -8,17 %
157,80 EUR -26,90 EUR -14,56 %
Marktkap. 18,34 Mrd. EUR

KGV 76,93 Div. Rendite 0,33%
WKN A2AJKS

ISIN FR0013154002

Symbol SDMHF

RBC Capital Markets

Sartorius Stedim Biotech Outperform

12:31 Uhr
Sartorius Stedim Biotech Outperform
Sartorius Stedim Biotech
167,40 EUR -14,90 EUR -8,17%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Sartorius Stedim nach Quartalszahlen der Franzosen sowie des Mutterkonzerns Sartorius auf "Outperform" mit einem Kursziel von 210 Euro belassen. Beide Unternehmen hätten die Konsensschätzungen weitgehend getroffen, schrieb Charles Weston am Donnerstag. Die moderate operative Ergebnisschwäche (Ebitda) sollte durch die bestätigten Jahresziele und die ab dem zweiten Quartal erwartete Erholung der Geräteverkäufe kompensiert werden./gl/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2026 / 02:02 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.04.2026 / 02:02 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Sartorius Stedim Biotech Outperform

Unternehmen:
Sartorius Stedim Biotech		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
210,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
175,80 €		 Abst. Kursziel*:
19,45%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
167,40 €		 Abst. Kursziel aktuell:
25,45%
Analyst Name:
Charles Weston 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
233,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Sartorius Stedim Biotech

12:31 Sartorius Stedim Biotech Outperform RBC Capital Markets
12:21 Sartorius Stedim Biotech Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:56 Sartorius Stedim Biotech Buy Goldman Sachs Group Inc.
17.04.26 Sartorius Stedim Biotech Neutral UBS AG
30.03.26 Sartorius Stedim Biotech Buy Goldman Sachs Group Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu Sartorius Stedim Biotech

finanzen.net Ausblick: Sartorius Stedim Biotech legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
finanzen.net Erste Schätzungen: Sartorius Stedim Biotech veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
finanzen.net März 2026: Die Expertenmeinungen zur Sartorius Stedim Biotech-Aktie
dpa-afx Sartorius Stedim-Aktie im Plus: Goldman Sachs stuft auf "Buy" hoch - Kursziel gesenkt
TraderFox Stocks in Action: Sartorius Stedim Biotech, Süss Microtec, JENOPTIK, Vonovia und RTL Group.
dpa-afx ANALYSE-FLASH: RBC hebt Sartorius Stedim Biotech auf 'Outperform' - Kaufchance
finanzen.net Sartorius Stedim Biotech: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
finanzen.net Ausblick: Sartorius Stedim Biotech stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
EQS Group Sartorius Stedim Biotech reports robust first-quarter results for fiscal 2026
EQS Group Resolutions of the Combined Annual Shareholders’ Meeting of Sartorius Stedim Biotech S.A.
EQS Group Sartorius Stedim Biotech sharpens strategy with biopharma focus and sets new mid-term growth targets
EQS Group Sartorius Stedim Biotech releases Universal Registration Document 2025
EQS Group Board of Directors of Sartorius Stedim Biotech S.A. resolves dividend proposal of 0.69 euros
EQS Group Sartorius Stedim Biotech achieves considerable profitable growth in 2025 and maintains positive outlook
EQS Group Sartorius Stedim Biotech publishes unaudited results for the first nine months of 2025
EQS Group Half-year results 2025 of Sartorius Stedim Biotech
