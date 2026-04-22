Sartorius Stedim Biotech Aktie
Marktkap. 18,34 Mrd. EURKGV 76,93 Div. Rendite 0,33%
WKN A2AJKS
ISIN FR0013154002
Symbol SDMHF
Sartorius Stedim Biotech Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Sartorius Stedim nach Quartalszahlen der Franzosen sowie des Mutterkonzerns Sartorius auf "Outperform" mit einem Kursziel von 210 Euro belassen. Beide Unternehmen hätten die Konsensschätzungen weitgehend getroffen, schrieb Charles Weston am Donnerstag. Die moderate operative Ergebnisschwäche (Ebitda) sollte durch die bestätigten Jahresziele und die ab dem zweiten Quartal erwartete Erholung der Geräteverkäufe kompensiert werden./gl/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2026 / 02:02 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.04.2026 / 02:02 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Andy Dean Photography / Shutterstock.com
|Unternehmen:
Sartorius Stedim Biotech
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
210,00 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
175,80 €
|Abst. Kursziel*:
19,45%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
167,40 €
|Abst. Kursziel aktuell:
25,45%
|
Analyst Name:
Charles Weston
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
233,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Sartorius Stedim Biotech
|12:31
|Sartorius Stedim Biotech Outperform
|RBC Capital Markets
|12:21
|Sartorius Stedim Biotech Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:56
|Sartorius Stedim Biotech Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|17.04.26
|Sartorius Stedim Biotech Neutral
|UBS AG
|30.03.26
|Sartorius Stedim Biotech Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
