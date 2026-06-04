Siemens Aktie
Marktkap. 209,62 Mrd. EURKGV 18,71 Div. Rendite 2,33%
WKN 723610
ISIN DE0007236101
Symbol SMAWF
Siemens Sector Perform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Siemens auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 270 Euro belassen. Die europäischen Investitionsgüterunternehmen sollten 2026 ihre organischen Umsätze weiter steigern, schrieb Mark Fielding in einer am Freitag vorliegenden Brancheneinschätzung. Es gebe zudem trotz anhaltender Unsicherheiten Anzeichen für einen allgemeinen Aufschwung in der Industrie. Die Auswirkungen des Nahostkonflikts seien begrenzt geblieben und die Zahlen für das erste Quartal weitgehend erwartungsgemäß ausgefallen, wobei die Gewinne von Vestas und Nordex am meisten positiv überrascht und FLSmidth sowie Daimler Truck am meisten enttäuscht hätten. Fielding bevorzugt weiter Unternehmen mit langen Geschäftszyklen und attraktiven Endmärkten wie Schneider Electric, Siemens Energy, Rotork, Metso und Weir. Es gebe aber auch zyklisch attraktive Unternehmen wie Vesuvius und Coats./gl/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.06.2026 / 21:39 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.06.2026 / 00:46 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Juergen_Wallstabe / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Siemens Sector Perform
|Unternehmen:
Siemens AG
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
270,00 €
|Rating jetzt:
Sector Perform
|Kurs*:
269,05 €
|Abst. Kursziel*:
0,35%
|Rating vorher:
Sector Perform
|Kurs aktuell:
269,85 €
|Abst. Kursziel aktuell:
0,06%
|
Analyst Name:
Mark Fielding
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
283,38 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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