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Volvo (B) Aktie

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Marktkap. 62,47 Mrd. EUR

KGV 17,46 Div. Rendite 2,87%
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UBS AG

Volvo AB (B) Buy

14:11 Uhr
Volvo AB (B) Buy
Aktie in diesem Artikel
Volvo AB (B)
30,69 EUR 0,19 EUR 0,62%
Charts| News| Analysen
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Volvo auf "Buy" mit einem Kursziel von 395 schwedischen Kronen belassen. Er sehe zunehmende Anzeichen für einen Aufwärtszyklus des europäischen Lkw-Geschäfts und sei der Ansicht, dass Volvo gut positioniert sei, um davon zu profitieren, schrieb Hemal Bhundia in einer am Dienstag vorliegenden Studie./rob/edh/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.07.2026 / 09:22 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Rob Wilson / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Volvo (B) Buy

Unternehmen:
Volvo AB (B)		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
395,00 SEK
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
30,62 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Hemal Bhundia 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
350,75 SEK

*zum Zeitpunkt der Analyse

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