Volvo (B) Aktie
Marktkap. 62,47 Mrd. EURKGV 17,46 Div. Rendite 2,87%
WKN 855689
ISIN SE0000115446
Symbol VOLVF
Volvo AB (B) Buy
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Volvo auf "Buy" mit einem Kursziel von 395 schwedischen Kronen belassen. Er sehe zunehmende Anzeichen für einen Aufwärtszyklus des europäischen Lkw-Geschäfts und sei der Ansicht, dass Volvo gut positioniert sei, um davon zu profitieren, schrieb Hemal Bhundia in einer am Dienstag vorliegenden Studie./rob/edh/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.07.2026 / 09:22 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Rob Wilson / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Volvo (B) Buy
|Unternehmen:
Volvo AB (B)
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
395,00 SEK
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
30,62 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Hemal Bhundia
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
350,75 SEK
*zum Zeitpunkt der Analyse
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