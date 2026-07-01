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ISIN US0079031078

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Symbol AMD

Bernstein Research

AMD (Advanced Micro Devices) Outperform

13:01 Uhr
AMD (Advanced Micro Devices) Outperform
Aktie in diesem Artikel
AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
458,30 EUR 17,65 EUR 4,01%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für AMD vor Zahlen zum zweiten Quartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 600 US-Dollar belassen. Der Halbleiterhersteller profitiere in besonderem Ausmaß von der Stärke im Server-Segment, schrieb Stacy A. Rasgon in einem Ausblick am Dienstag. Hinzu komme, dass die Konsensschätzungen das Potenzial im Segment Grafikprozessoren im Zusammenhang mit Künstlicher Intelligenz noch nicht hinreichend widerspiegelten./bek/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.07.2026 / 01:50 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.07.2026 / 01:50 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: JHVEPhoto / Shutterstock.com

Zusammenfassung: AMD (Advanced Micro Devices) Outperform

Unternehmen:
AMD (Advanced Micro Devices) Inc.		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
$ 600,00
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
$ 503,57		 Abst. Kursziel*:
19,15%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
$ 522,71		 Abst. Kursziel aktuell:
14,79%
Analyst Name:
Stacy A. Rasgon 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 533,57

*zum Zeitpunkt der Analyse

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