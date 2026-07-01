AMD (Advanced Micro Devices) Aktie
Marktkap. 707,68 Mrd. EURKGV 81,13 Div. Rendite 0,00%
WKN 863186
ISIN US0079031078
Symbol AMD
AMD (Advanced Micro Devices) Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für AMD vor Zahlen zum zweiten Quartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 600 US-Dollar belassen. Der Halbleiterhersteller profitiere in besonderem Ausmaß von der Stärke im Server-Segment, schrieb Stacy A. Rasgon in einem Ausblick am Dienstag. Hinzu komme, dass die Konsensschätzungen das Potenzial im Segment Grafikprozessoren im Zusammenhang mit Künstlicher Intelligenz noch nicht hinreichend widerspiegelten./bek/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.07.2026 / 01:50 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.07.2026 / 01:50 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: JHVEPhoto / Shutterstock.com
Zusammenfassung: AMD (Advanced Micro Devices) Outperform
|Unternehmen:
AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
$ 600,00
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
$ 503,57
|Abst. Kursziel*:
19,15%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
$ 522,71
|Abst. Kursziel aktuell:
14,79%
|
Analyst Name:
Stacy A. Rasgon
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 533,57
*zum Zeitpunkt der Analyse
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