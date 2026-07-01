Bernstein Research

AMD (Advanced Micro Devices) Outperform

13:01 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für AMD vor Zahlen zum zweiten Quartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 600 US-Dollar belassen. Der Halbleiterhersteller profitiere in besonderem Ausmaß von der Stärke im Server-Segment, schrieb Stacy A. Rasgon in einem Ausblick am Dienstag. Hinzu komme, dass die Konsensschätzungen das Potenzial im Segment Grafikprozessoren im Zusammenhang mit Künstlicher Intelligenz noch nicht hinreichend widerspiegelten./bek/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.07.2026 / 01:50 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.07.2026 / 01:50 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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