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AMD (Advanced Micro Devices) Aktie

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ISIN US0079031078

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Symbol AMD

UBS AG

AMD (Advanced Micro Devices) Buy

13:31 Uhr
AMD (Advanced Micro Devices) Buy
Aktie in diesem Artikel
AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
476,35 EUR 21,40 EUR 4,70%
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für AMD von 455 auf 670 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Timothy Arcuri nahm in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie die beschleunigte Adaption agentischer KI zum Anlass, um seine Schätzungen für die Chipkonzerne AMD und Arm zu erhöhen. Bei AMD blickt er konstruktiver auf das Geschäft mit Standalone-Prozessoren./tih/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.06.2026 / 05:32 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.06.2026 / 05:32 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: JHVEPhoto / Shutterstock.com

Zusammenfassung: AMD (Advanced Micro Devices) Buy

Unternehmen:
AMD (Advanced Micro Devices) Inc.		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
$ 670,00
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
$ 519,74		 Abst. Kursziel*:
28,91%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
$ 543,16		 Abst. Kursziel aktuell:
23,35%
Analyst Name:
Timothy Arcuri 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 519,29

*zum Zeitpunkt der Analyse

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