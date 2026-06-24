AMD (Advanced Micro Devices) Aktie
Marktkap. 746,45 Mrd. EURKGV 81,13 Div. Rendite 0,00%
WKN 863186
ISIN US0079031078
Symbol AMD
AMD (Advanced Micro Devices) Buy
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für AMD von 455 auf 670 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Timothy Arcuri nahm in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie die beschleunigte Adaption agentischer KI zum Anlass, um seine Schätzungen für die Chipkonzerne AMD und Arm zu erhöhen. Bei AMD blickt er konstruktiver auf das Geschäft mit Standalone-Prozessoren./tih/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.06.2026 / 05:32 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.06.2026 / 05:32 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: JHVEPhoto / Shutterstock.com
Zusammenfassung: AMD (Advanced Micro Devices) Buy
|Unternehmen:
AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
$ 670,00
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
$ 519,74
|Abst. Kursziel*:
28,91%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
$ 543,16
|Abst. Kursziel aktuell:
23,35%
|
Analyst Name:
Timothy Arcuri
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 519,29
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
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|AMD (Advanced Micro Devices) Overweight
|Barclays Capital
|13:31
|AMD (Advanced Micro Devices) Buy
|UBS AG
|17.06.26
|AMD (Advanced Micro Devices) Outperform
|Bernstein Research
|01.06.26
|AMD (Advanced Micro Devices) Overweight
|Barclays Capital
|06.05.26
|AMD (Advanced Micro Devices) Kaufen
|DZ BANK
|06.05.26
|AMD (Advanced Micro Devices) Overweight
|Barclays Capital
|13:31
|AMD (Advanced Micro Devices) Buy
|UBS AG
|17.06.26
|AMD (Advanced Micro Devices) Outperform
|Bernstein Research
|01.06.26
|AMD (Advanced Micro Devices) Overweight
|Barclays Capital
|06.05.26
|AMD (Advanced Micro Devices) Kaufen
|DZ BANK
|06.05.26
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|AMD (Advanced Micro Devices) sell
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