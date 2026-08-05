AMD (Advanced Micro Devices) Aktie
Marktkap. 731,74 Mrd. EURKGV 81,13 Div. Rendite 0,00%
WKN 863186
ISIN US0079031078
Symbol AMD
AMD (Advanced Micro Devices) Sector Perform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für AMD nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 540 US-Dollar belassen. Nach den starken Resultaten des Wettbewerbers Intel seien die Erwartungen an das Unternehmen teilweise in die Höhe geschnellt, schrieb Srini Pajjuri in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Diese extrem hohen Hoffnungen habe AMD wohl nicht erfüllen können./la/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.08.2026 / 00:27 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.08.2026 / 00:27 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Maurice NORBERT / Shutterstock.com
Zusammenfassung: AMD (Advanced Micro Devices) Sector Perform
|Unternehmen:
AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
$ 540,00
|Rating jetzt:
Sector Perform
|Kurs*:
$ 482,05
|Abst. Kursziel*:
12,02%
|Rating vorher:
Sector Perform
|Kurs aktuell:
$ 481,30
|Abst. Kursziel aktuell:
12,20%
|
Analyst Name:
Srini Pajjuri
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 565,00
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
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|05.08.26
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|AMD (Advanced Micro Devices) Buy
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