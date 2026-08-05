RBC Capital Markets

AMD (Advanced Micro Devices) Sector Perform

08:01 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für AMD nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 540 US-Dollar belassen. Nach den starken Resultaten des Wettbewerbers Intel seien die Erwartungen an das Unternehmen teilweise in die Höhe geschnellt, schrieb Srini Pajjuri in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Diese extrem hohen Hoffnungen habe AMD wohl nicht erfüllen können./la/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.08.2026 / 00:27 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.08.2026 / 00:27 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Maurice NORBERT / Shutterstock.com