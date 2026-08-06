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DZ BANK

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06.08.26
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Deutz von 11,60 auf 12 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Die Übernahme des Militärfahrzeugbauers FFG beschleunige die Erreichung der Mittelfristziele 2030 und auch die Neuausrichtung hin zu einem margenstarken Systemanbieter, schrieb Thorsten Reigber in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Aber auch im klassischen Portfolio verfüge der Motorenbauer über operative Hebel. Diese seien im zweiten Quartal von einer deutlichen Margenverbesserung im Motorengeschäft untermauert worden./rob/tih/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2026 / 14:26 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2026 / 14:33 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: DEUTZ AG

Zusammenfassung: DEUTZ Kaufen

Unternehmen:
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Analyst Name:
Thorsten Reigber 		KGV*:
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*zum Zeitpunkt der Analyse

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