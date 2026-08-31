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Symbol DEUZF

AI Analyse

Warburg Research

DEUTZ Buy

11:21 Uhr
DEUTZ Buy
Aktie in diesem Artikel
DEUTZ AG
12,70 EUR 0,25 EUR 2,01%
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Deutz von 13,20 auf 19 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Übernahme des Wehrtechnikherstellers FFG hieve Deutz auf ein neues Niveau, schrieb Stefan Augustin in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Deal öffne die Tür weit für Synergien der Wehrtechnik und des klassischen Motorenbaus des Unternehmens. FFG sei "sicherlich mehr als einige feine Rüstungsaufträge vor dem Hintergrund des Ukraine-Kriegs"./rob/bek/tav

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.09.2026 / 07:30 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: DEUTZ AG

Zusammenfassung: DEUTZ Buy

Unternehmen:
DEUTZ AG		 Analyst:
Warburg Research		 Kursziel:
19,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
12,55 €		 Abst. Kursziel*:
51,39%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
12,70 €		 Abst. Kursziel aktuell:
49,61%
Analyst Name:
Stefan Augustin 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
16,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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EQS Group EQS-DD: DEUTZ AG: Dr. Sebastian C. Schulte, buy
EQS Group EQS-DD: DEUTZ AG: Dr. Sebastian C. Schulte, sell
EQS Group EQS-DD: DEUTZ AG: Dr. Sebastian C. Schulte, buy
EQS Group EQS-DD: DEUTZ AG: Dr. Sebastian C. Schulte, sell
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