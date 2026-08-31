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adidas Aktie

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Marktkap. 26,5 Mrd. EUR

KGV 22,53 Div. Rendite 1,66%
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AI Analyse

Barclays Capital

adidas Overweight

08:01 Uhr
adidas Overweight
Aktie in diesem Artikel
adidas
149,40 EUR 0,30 EUR 0,20%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Bewertung von Adidas mit einem Kursziel von 210 Euro und "Overweight" aufgenommen. Die neu verantwortliche Analystin Viktoria Petrova sieht insbesondere die Innovationstage der Herzogenauracher am 23. und 24. September als Kurstreiber, wie sie am Dienstag schrieb. Sie dürften das Vertrauen der Anleger in die Neuheiten-Pipeline, Produktzyklen und Markenstärke festigen. Auch quantitative Mittelfristziele schließt Petrova nicht aus. Sie erinnerte zudem an vorherige Veranstaltungen der Konkurrenz, sodass der September für die Branche spannend werde./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.09.2026 / 15:27 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.09.2026 / 15:46 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: TonyV3112 / Shutterstock.com

Zusammenfassung: adidas Overweight

Unternehmen:
adidas		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
210,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
149,25 €		 Abst. Kursziel*:
40,70%
Rating vorher:
Equal Weight		 Kurs aktuell:
149,40 €		 Abst. Kursziel aktuell:
40,56%
Analyst Name:
Viktoria Petrova 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
205,38 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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EQS Group EQS-PVR: adidas AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: adidas AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
Zacks Zacks Industry Outlook adidas, Steven, Wolverine, Carter's and Caleres
EQS Group EQS-CMS: adidas AG: Release of a capital market information
EQS Group EQS-PVR: adidas AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-CMS: adidas AG: Release of a capital market information
EQS Group EQS-DD: adidas AG: NNS Investments (Cyprus) Limited, Expiration ITM of 50,000 Long Calls for an aggregate cash settlement of EUR 113,500
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