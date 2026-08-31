ASML NV Aktie
Marktkap. 575,97 Mrd. EURKGV 37,25 Div. Rendite 0,81%
WKN A1J4U4
ISIN NL0010273215
Symbol ASMLF
AI Analyse
ASML NV Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für ASML von 2250 auf 2350 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Francois-Xavier Bouvignies sieht bei den Niederländern weiterhin das attraktivste Verhältnis von Chancen und Risiken im europäischen Halbleitersektor. Er hob hervor, dass er mit seinen Ergebnisprognosen für 2027 und 2028 um 7 respektive sogar 20 Prozent über dem Konsens liegt. Zwischen 2025 und 2030 sieht er einen durchschnittlichen Ergebnisanstieg um 31 Prozent per annum./rob/ag/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 31.08.2026 / 12:23 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: ASML
Zusammenfassung: ASML NV Buy
|Unternehmen:
ASML NV
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
2.350,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
1.458,20 €
|Abst. Kursziel*:
61,16%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
1.453,80 €
|Abst. Kursziel aktuell:
61,65%
|
Analyst Name:
Francois-Xavier Bouvignies
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
2.094,44 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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