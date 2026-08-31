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Symbol ASMLF

AI Analyse

UBS AG

ASML NV Buy

12:21 Uhr
ASML NV Buy
Aktie in diesem Artikel
ASML NV
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für ASML von 2250 auf 2350 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Francois-Xavier Bouvignies sieht bei den Niederländern weiterhin das attraktivste Verhältnis von Chancen und Risiken im europäischen Halbleitersektor. Er hob hervor, dass er mit seinen Ergebnisprognosen für 2027 und 2028 um 7 respektive sogar 20 Prozent über dem Konsens liegt. Zwischen 2025 und 2030 sieht er einen durchschnittlichen Ergebnisanstieg um 31 Prozent per annum./rob/ag/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 31.08.2026 / 12:23 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: ASML

Zusammenfassung: ASML NV Buy

Unternehmen:
ASML NV		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
2.350,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
1.458,20 €		 Abst. Kursziel*:
61,16%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
1.453,80 €		 Abst. Kursziel aktuell:
61,65%
Analyst Name:
Francois-Xavier Bouvignies 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
2.094,44 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu ASML NV

12:21 ASML NV Buy UBS AG
11.08.26 ASML NV Outperform Bernstein Research
31.07.26 ASML NV Outperform Bernstein Research
22.07.26 ASML NV Buy UBS AG
16.07.26 ASML NV Kaufen DZ BANK
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