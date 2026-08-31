DAX 26.024 -0,9%ESt50 6.382 -0,6%MSCI World 4.968 -0,4%Top 10 Crypto 10,14 -1,8%Nas 26.371 -0,1%Bitcoin 67.339 -0,4%Euro 1,1594 -0,2%Öl 91,9 +1,6%Gold 4.385 -1,4%
Beliebte Suche
DAX 40ÖlpreisEuro - DollarBitcoin - EuroGoldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs)A2PSR2TeslaA1CX3TAmazon906866NEL ASAA0B733Microsoft870747Apple865985Siemens EnergyENER6YBASFBASF11NVIDIA918422Lufthansa823212Mercedes-Benz Group (ex Daimler)710000BayerBAY001Daimler TruckDTR0CKPlug PowerA1JA81TUITUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero.Hier informieren
Top News
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & MusterdepotsTools & integriertes TradingNewsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

Novartis Aktie

Kaufen
Verkaufen
Novartis Aktien-Sparplan
137,20 EUR +5,70 EUR +4,33 %
STU
128,90 CHF +5,64 CHF +4,58 %
SWX
finanzen.net zero
Novartis jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Smartphone

Marktkap. 241,12 Mrd. EUR

KGV 18,30 Div. Rendite 3,38%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 904278

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN CH0012005267

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol NVSEF

AI Analyse

UBS AG

Novartis Neutral

12:21 Uhr
Novartis Neutral
Aktie in diesem Artikel
Novartis AG
137,20 EUR 5,70 EUR 4,33%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Novartis mit einem Kursziel von 116 Franken auf "Neutral" belassen. Die aktuellen Studienergebnisse von Remibrutinib bei schubförmiger Multipler Sklerose entsprächen dem optimalen Szenario, schrieb Matthew Weston am Dienstag. Er misst dem Mittel in seinem Bewertungsmodell eine Erfolgswahrscheinlichkeit von 50 Prozent zu und hat einen Spitzenumsatz von 4,5 Milliarden Dollar angesetzt./rob/ag/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.09.2026 / 06:56 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.09.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: lucarista / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Novartis Neutral

Unternehmen:
Novartis AG		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
116,00 CHF
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
128,20 CHF		 Abst. Kursziel*:
-9,52%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
128,90 CHF		 Abst. Kursziel aktuell:
-10,01%
Analyst Name:
Matthew Weston 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
123,10 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Novartis AG

12:21 Novartis Neutral UBS AG
12:01 Novartis Hold Jefferies & Company Inc.
28.08.26 Novartis Buy Deutsche Bank AG
25.08.26 Novartis Buy Deutsche Bank AG
19.08.26 Novartis Buy Deutsche Bank AG
mehr Analysen

Nachrichten zu Novartis AG

Dow Jones Studienabbruch Novartis-Aktie zieht an: Konzern stoppt Zelltherapie-Studien nach Todesfällen - MS-Medikament erreicht primäre Ziele Novartis-Aktie zieht an: Konzern stoppt Zelltherapie-Studien nach Todesfällen - MS-Medikament erreicht primäre Ziele
finanzen.net Freundlicher Handel: SMI zum Start des Dienstagshandels freundlich
finanzen.net Kaum Veränderungen: SLI notiert zum Handelsstart seitwärts
finanzen.net Handel in Zürich: SPI zum Start mit Gewinnen
finanzen.net Zurückhaltung in Europa: STOXX 50 zum Start des Dienstagshandels mit Abgaben
finanzen.net Novartis Aktie News: Bullen treiben Novartis am Vormittag an
finanzen.net Analysten sehen für Novartis-Aktie Luft nach oben
finanzen.net Schwacher Handel in Zürich: SMI verbucht letztendlich Verluste
finanzen.net Novartis Aktie News: Novartis am Nachmittag mit Verlusten
Dow Jones Press Release: Novartis remibrutinib, a -2-
Dow Jones Press Release: Novartis remibrutinib, a high-efficacy oral BTK inhibitor, significantly reduces relapse rates and shows favorable safety profile in Phase III...
Dow Jones Press Release: Novartis data at ESC Congress 2026 reinforce cardiovascular leadership and showcase progress in next-generation therapies
MotleyFool Alcon (ALC) Q2 2026 Earnings Call Transcript
Zacks Alcon (ALC) Q2 Earnings: Taking a Look at Key Metrics Versus Estimates
Benzinga Aecom, Alcon And 3 Stocks To Watch Heading Into Monday
Zacks Alcon (ALC) Q2 Earnings on the Horizon: Analysts' Insights on Key Performance Measures
Zacks Here's Why Alcon (ALC) is a Strong Value Stock
RSS Feed
Novartis AG zu myNews hinzufügen

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.