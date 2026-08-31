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AI Analyse

Barclays Capital

Ryanair Overweight

14:06 Uhr
Ryanair Overweight
Aktie in diesem Artikel
Ryanair
23,11 EUR -0,61 EUR -2,57%
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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Ryanair von 29,50 auf 28,50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Andrew Lobbenberg passte seine Schätzungen am Montag an die - wegen Preisanstiegs bei Kerosin - zunächst schwierigen Aussichten an. Er nannte aber "fünf skurrile Gründe" für den Einstieg in ein langfristiges Investment. Dazu zählen unter anderem Umweltregulierung, Urlaubsnachfrage und Flottenfinanzierung./ag/tav

Veröffentlichung der Original-Studie: 31.08.2026 / 04:06 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.09.2026 / 03:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Rob Wilson / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Ryanair Overweight

Unternehmen:
Ryanair		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
28,50 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
23,40 €		 Abst. Kursziel*:
21,79%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
23,11 €		 Abst. Kursziel aktuell:
23,32%
Analyst Name:
Andrew Lobbenberg 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
29,28 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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