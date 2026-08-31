Barclays Capital

Ryanair Overweight

14:06 Uhr

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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Ryanair von 29,50 auf 28,50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Andrew Lobbenberg passte seine Schätzungen am Montag an die - wegen Preisanstiegs bei Kerosin - zunächst schwierigen Aussichten an. Er nannte aber "fünf skurrile Gründe" für den Einstieg in ein langfristiges Investment. Dazu zählen unter anderem Umweltregulierung, Urlaubsnachfrage und Flottenfinanzierung./ag/tav

Veröffentlichung der Original-Studie: 31.08.2026 / 04:06 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.09.2026 / 03:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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