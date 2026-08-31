Ryanair Aktie
Marktkap. 24,4 Mrd. EURKGV 11,59 Div. Rendite 1,63%
WKN A1401Z
ISIN IE00BYTBXV33
Symbol RYAOF
AI Analyse
Ryanair Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Ryanair von 29,50 auf 28,50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Andrew Lobbenberg passte seine Schätzungen am Montag an die - wegen Preisanstiegs bei Kerosin - zunächst schwierigen Aussichten an. Er nannte aber "fünf skurrile Gründe" für den Einstieg in ein langfristiges Investment. Dazu zählen unter anderem Umweltregulierung, Urlaubsnachfrage und Flottenfinanzierung./ag/tav
Veröffentlichung der Original-Studie: 31.08.2026 / 04:06 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.09.2026 / 03:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Rob Wilson / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Ryanair Overweight
|Unternehmen:
Ryanair
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
28,50 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
23,40 €
|Abst. Kursziel*:
21,79%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
23,11 €
|Abst. Kursziel aktuell:
23,32%
|
Analyst Name:
Andrew Lobbenberg
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
29,28 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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