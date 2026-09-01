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Sanofi Aktie

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Marktkap. 91,54 Mrd. EUR

KGV 19,40 Div. Rendite 4,98%
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AI Analyse

Deutsche Bank AG

Sanofi Buy

12:51 Uhr
Sanofi Buy
Aktie in diesem Artikel
Sanofi S.A.
76,97 EUR 0,20 EUR 0,26%
Charts| News| Analysen
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Sanofi mit einem Kursziel von 95 Euro auf "Buy" belassen. Dies schrieb Emmanuel Papadakis in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar zu den wöchentlichen Verschreibungszahlen./ag/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.09.2026 / 07:57 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: JHVEPhoto / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Sanofi Buy

Unternehmen:
Sanofi S.A.		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
95,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
76,49 €		 Abst. Kursziel*:
24,20%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
76,97 €		 Abst. Kursziel aktuell:
23,42%
Analyst Name:
Emmanuel Papadakis 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
93,53 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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