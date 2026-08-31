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SMC Research

DaldrupSöhne (Daldrup) Kaufen

10:49 Uhr
DaldrupSöhne (Daldrup) Kaufen
Aktie in diesem Artikel
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Daldrup & Söhne hat nach Darstellung von SMC-Research Gesamtleistung und EBIT im ersten Halbjahr deutlich gesteigert und auf der Basis die Prognose bekräftigt. SMC-Analyst Holger Steffen erwartet, dass die Prognose zur Gesamtleistung sogar übertroffen wird, und hat seine Schätzungen und das Kursziel etwas erhöht.

Daldrup & Söhne habe die Gesamtleistung im ersten Halbjahr um 56 Prozent auf 32,3 Mio. Euro gesteigert und auch das EBIT um 30,6 Prozent auf 3,5 Mio. Euro verbessert. Während die starken Zuwächse bei der Gesamtleistung die sehr komfortable Auftragslage widerspiegeln, resultiere der Rückgang der operativen Marge von 12,8 auf 10,7 Prozent auf noch ausstehende Schlussabrechnungen zum Stichtag sowie Effekten aus durchgeführten Wachstumsinvestitionen.

Mit einem höheren Volumen von Schlussabrechnungen werde sich das im zweiten Halbjahr relativieren, so dass die Prognose, die eine Gesamtleistung von rund 58 Mio. EUR und eine EBIT-Marge zwischen 11,5 und 13,5 Prozent vorsehe, bestätigt worden sei.

Den Ausblick für die Gesamtleistung halten die Analysten nach dem Halbjahresstand für ausgesprochen konservativ. Sie haben deswegen ihre Taxe von 60 auf 62,5 Mio. Euro angehoben und rechnen nun mit einer EBIT-Marge von 12,6 Prozent (zuvor 13,7 Prozent).

Für die Folgejahre haben sie ihre Margenschätzungen unverändert gelassen, den Entwicklungspfad für die Gesamtleistung wegen der hervorragenden Wachstumsperspektiven aber erneut angehoben. Daraus resultiere ein neues Kursziel von 30,00 Euro (zuvor: 29,00 Euro). Damit biete die Daldrup-Aktie ein attraktives Aufwärtspotenzial von rund 30 Prozent, was weiterhin das Urteil „Buy“ rechtfertige.

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 03.09.2026 um 10:45 Uhr)

Bitte beachten Sie unseren Disclaimer zur Identität des Weitergebenden und zu möglichen Interessenskonflikten: http://www.aktien-global.de/impressum/

Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958

Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde am 03.09.2026 um 9:50 Uhr fertiggestellt und am 03.09.2026 um 10:30 Uhr veröffentlicht.

 

Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: https://www.smc-research.com/wp-content/uploads/2026/09/2026-09-03-SMC-Comment-Daldrup_frei.pdf

 

Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.

Bildquellen: DANIEL ROLAND/AFP/Getty Images

Zusammenfassung: Daldrup Söhne (Daldrup) Kaufen

Unternehmen:
Daldrup & Söhne (Daldrup) AG		 Analyst:
SMC Research		 Kursziel:
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Analyst Name:
Holger Steffen 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
29,50 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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