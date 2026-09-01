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AI Analyse

UBS AG

Continental Buy

09:21 Uhr
Continental Buy
Aktie in diesem Artikel
Continental AG
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Continental mit einem Kursziel von 90 Euro auf "Buy" belassen. Als nun reiner Reifenhersteller habe das Unternehmen zusätzliche Finanzkennziffern veröffentlicht, schrieb David Lesne am Dienstag. Verbesserte Transparenz sollte die Führungsrolle in der Branche bei den Erträgen stärker sichtbar machen und helfen, den Bewertungsrückstand auf europäische Konkurrenten aufzuholen./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.09.2026 / 15:32 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.09.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Continental Buy

Unternehmen:
Continental AG		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
90,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
69,72 €		 Abst. Kursziel*:
29,09%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
69,76 €		 Abst. Kursziel aktuell:
29,01%
Analyst Name:
David Lesne 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
77,43 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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09:21 Continental Buy UBS AG
01.09.26 Continental Overweight JP Morgan Chase & Co.
20.08.26 Continental Overweight JP Morgan Chase & Co.
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06.08.26 Continental Overweight JP Morgan Chase & Co.
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