Heute im Fokus
DAX schließt wenig bewegt -- HUGO BOSS mit schwachen Zahlen -- Siemens Energy, Airbus, BioNTech, CureVac, Eutelsat, SoftBank, Bitcoin, Novo Nordisk, RENK & Co., Bayer, VW im Fokus
Top News
Vor Schließung seines Hedgefonds: So hat Big Short-Investor Michael Burry im dritten Quartal 2025 investiert
Eutelsat-Aktie sackt ab: Hat ein Großinvestor massiv Aktien verkauft?
Continental Aktie

Marktkap. 13,05 Mrd. EUR

KGV 11,10 Div. Rendite 3,86%
NEU
WKN 543900

Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
ISIN DE0005439004

Symbol CTTAF

Bernstein Research

Continental Underperform

17:46 Uhr
Continental Underperform
Continental AG
66,54 EUR 1,30 EUR 1,99%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Continental nach einer Rede des Finanzchefs auf einer hauseigenen Konferenz auf "Underperform" mit einem Kursziel von 50 Euro belassen. Laut dem Manager hat der Reifenhersteller für sein zum Verkauf stehendes Kunststoffgeschäft Contitech vor allem das Interesse von Finanzinvestoren geweckt, wie Analyst Harry Martin in einer am Mittwoch vorliegenden Studie schrieb. Derweil ließen sich früher erreichte Margen von rund 20 Prozent im Reifengeschäft wegen stärkerer Konkurrenz und Zollbelastungen nicht mehr halten, der Konzern peile durch die Umstrukturierung eine Verbesserung auf 15 bis 16 Prozent an./rob/tav/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.12.2025 / 15:15 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.12.2025 / 15:15 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Nils Versemann / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Continental Underperform

Unternehmen:
Continental AG		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
50,00 €
Rating jetzt:
Underperform		 Kurs*:
66,26 €		 Abst. Kursziel*:
-24,54%
Rating vorher:
Underperform		 Kurs aktuell:
66,54 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-24,86%
Analyst Name:
Harry Martin 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
71,88 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Continental AG

17:46 Continental Underperform Bernstein Research
26.11.25 Continental Overweight JP Morgan Chase & Co.
24.11.25 Continental Buy Jefferies & Company Inc.
07.11.25 Continental Buy Deutsche Bank AG
07.11.25 Continental Underperform Bernstein Research
mehr Analysen

