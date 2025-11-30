Inditex Aktie
Marktkap. 153,61 Mrd. EURKGV 27,99 Div. Rendite 2,58%
WKN A11873
ISIN ES0148396007
Symbol IDEXF
Inditex Buy
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Inditex nach Zahlen mit einem Kursziel von 52 Euro auf "Buy" belassen. Mit starken Ergebnissen auf breiter Front hätten die Spanier ihre langfristige Anlagestory untermauert, schrieb Sreedhar Mahamkali am Mittwoch. Auch im vierten Quartal stünden sie bislang offenbar gut da./rob/ag/men
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.12.2025 / 07:42 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.12.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: TonyV3112 / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Inditex Buy
|Unternehmen:
Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil)
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
52,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
53,08 €
|Abst. Kursziel*:
-2,03%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
53,34 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-2,51%
|
Analyst Name:
Sreedhar Mahamkali
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
51,63 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil)
|14:31
|Inditex Outperform
|RBC Capital Markets
|14:11
|Inditex Kaufen
|DZ BANK
|12:01
|Inditex Buy
|UBS AG
|10:36
|Inditex Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:01
|Inditex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14:31
|Inditex Outperform
|RBC Capital Markets
|14:11
|Inditex Kaufen
|DZ BANK
|12:01
|Inditex Buy
|UBS AG
|10:36
|Inditex Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:01
|Inditex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14:31
|Inditex Outperform
|RBC Capital Markets
|14:11
|Inditex Kaufen
|DZ BANK
|12:01
|Inditex Buy
|UBS AG
|10:36
|Inditex Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:01
|Inditex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10.09.25
|Inditex Underperform
|RBC Capital Markets
|01.09.25
|Inditex Underperform
|RBC Capital Markets
|28.07.25
|Inditex Underperform
|RBC Capital Markets
|14.07.25
|Inditex Underperform
|RBC Capital Markets
|01.07.25
|Inditex Underperform
|RBC Capital Markets
|01.12.25
|Inditex Hold
|Deutsche Bank AG
|24.11.25
|Inditex Hold
|Deutsche Bank AG
|24.11.25
|Inditex Equal Weight
|Barclays Capital
|10.11.25
|Inditex Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13.10.25
|Inditex Sector Perform
|RBC Capital Markets