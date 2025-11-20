DAX 23.247 +0,7%ESt50 5.528 +0,2%MSCI World 4.245 +0,1%Top 10 Crypto 11,68 -0,3%Nas 22.273 +0,9%Bitcoin 74.581 -1,1%Euro 1,1534 +0,2%Öl 62,58 +0,1%Gold 4.077 +0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Bayer BAY001 NVIDIA 918422 Novo Nordisk A3EU6F RENK RENK73 DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 Deutsche Telekom 555750 HENSOLDT HAG000 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Alphabet A (ex Google) A14Y6F BASF BASF11 Amazon 906866 Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX höher -- Wall Street fester erwartet -- Novo Nordisk scheitert bei Alzheimer-Studie -- Alphabet, TKMS, D-Wave, DroneShield, Siemens Energy, Rheinmetall & Co., DHL, Bayer, Lufthansa, NEL im Fokus
Top News
Nach schwacher Vorwoche: DAX stabilisiert sich - Wirtschaftssorgen lassen Gewinne etwas schmelzen Nach schwacher Vorwoche: DAX stabilisiert sich - Wirtschaftssorgen lassen Gewinne etwas schmelzen
Kraken-Aktie soll kommen: Börsengang der Kryptobörse rückt wohl näher Kraken-Aktie soll kommen: Börsengang der Kryptobörse rückt wohl näher
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Inditex Aktie

Kaufen
Verkaufen
Inditex Aktien-Sparplan
46,99 EUR +0,22 EUR +0,47 %
STU
43,70 CHF +0,29 CHF +0,66 %
BRX
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 144,88 Mrd. EUR

KGV 27,99 Div. Rendite 2,58%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A11873

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN ES0148396007

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol IDEXF

Deutsche Bank AG

Inditex Hold

10:21 Uhr
Inditex Hold
Aktie in diesem Artikel
Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil)
46,99 EUR 0,22 EUR 0,47%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Inditex mit einem Kursziel von 48 Euro auf "Hold" belassen. Der Modehändler habe einen starken Auftakt in das dritte Quartal gehabt, schrieb Adam Cochrane in seinem am Montag vorliegenden Kommentar. Er rechnet aber damit, dass die dafür verantwortlichen Einflüsse im Laufe des Quartals nachlassen. Es sei daher unwahrscheinlich, dass das Quartal herausragende werde./tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.11.2025 / 08:15 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: TonyV3112 / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Inditex Hold

Unternehmen:
Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil)		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
48,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
47,02 €		 Abst. Kursziel*:
2,08%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
46,99 €		 Abst. Kursziel aktuell:
2,15%
Analyst Name:
Adam Cochrane 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
51,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil)

10:21 Inditex Hold Deutsche Bank AG
08:21 Inditex Equal Weight Barclays Capital
08:01 Inditex Outperform RBC Capital Markets
20.11.25 Inditex Overweight JP Morgan Chase & Co.
10.11.25 Inditex Sector Perform RBC Capital Markets
mehr Analysen

Nachrichten zu Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil)

finanzen.net EURO STOXX 50-Papier Inditex-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Inditex von vor 5 Jahren verdient
finanzen.net EURO STOXX 50-Wert Inditex-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Inditex von vor 3 Jahren abgeworfen
finanzen.net EURO STOXX 50-Papier Inditex-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Inditex von vor einem Jahr bedeutet
finanzen.net EURO STOXX 50-Titel Inditex-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Inditex von vor 10 Jahren abgeworfen
finanzen.net EURO STOXX 50-Wert Inditex-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Inditex von vor 5 Jahren verdient
finanzen.net EURO STOXX 50-Papier Inditex-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Inditex-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
finanzen.net EURO STOXX 50-Wert Inditex-Aktie: So viel Verlust hätte ein Inditex-Investment von vor einem Jahr eingefahren
finanzen.net EURO STOXX 50-Papier Inditex-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Inditex-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Zacks All You Need to Know About Industria de Diseno Textil (IDEXY) Rating Upgrade to Buy
Business Times Europe: Tech drag weighs on Stoxx 600 despite Inditex boost
Zacks Looking for a Growth Stock? 3 Reasons Why Industria de Diseno Textil (IDEXY) is a Solid Choice
Zacks 3 Reasons Why Industria de Diseno Textil (IDEXY) Is a Great Growth Stock
Zacks 3 Reasons Why Growth Investors Shouldn't Overlook Industria de Diseno Textil (IDEXY)
Financial Times Inditex chief says conditions for Russia return ‘certainly not’ in place
Financial Times Nestlé proposes former Inditex chief Pablo Isla as new chair
Zacks 3 Reasons Why Growth Investors Shouldn't Overlook Industria de Diseno Textil (IDEXY)
RSS Feed
Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil) zu myNews hinzufügen