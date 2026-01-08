Bernstein Research

Inditex Outperform

10:36 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Inditex mit einem Kursziel von 60 Euro auf "Outperform" belassen. Analyst William Woods bleibt in seinem am Montag vorliegenden Kommentar vorsichtig für die Einzelhandelsbranche, was die Verbrauchernachfrage in ganz Europa betrifft. Er bevorzugt weiterhin defensive Unternehmen sowie solche mit günstigen geografischen Schwerpunkten, insbesondere auf der Iberischen Halbinsel. Inditex zählt er zu den "Top Picks"./tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.01.2026 / 19:57 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.01.2026 / 05:00 / UTC

