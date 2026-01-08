DAX 25.377 +0,5%ESt50 5.999 +0,0%MSCI World 4.515 +0,1%Top 10 Crypto 12,17 +0,0%Nas 23.671 +0,8%Bitcoin 77.676 -0,6%Euro 1,1683 +0,4%Öl 62,97 -0,1%Gold 4.583 +1,6%
Inditex Aktie

Inditex Aktien-Sparplan
57,18 EUR +0,68 EUR +1,20 %
STU
53,21 CHF +0,59 CHF +1,12 %
BRX
Marktkap. 175,95 Mrd. EUR

KGV 27,99 Div. Rendite 2,58%
Bernstein Research

Inditex Outperform

10:36 Uhr
Inditex Outperform
Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil)
57,18 EUR 0,68 EUR 1,20%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Inditex mit einem Kursziel von 60 Euro auf "Outperform" belassen. Analyst William Woods bleibt in seinem am Montag vorliegenden Kommentar vorsichtig für die Einzelhandelsbranche, was die Verbrauchernachfrage in ganz Europa betrifft. Er bevorzugt weiterhin defensive Unternehmen sowie solche mit günstigen geografischen Schwerpunkten, insbesondere auf der Iberischen Halbinsel. Inditex zählt er zu den "Top Picks"./tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.01.2026 / 19:57 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.01.2026 / 05:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Martin Good / Shutterstock.com

