Inditex Aktie
Marktkap. 175,58 Mrd. EURKGV 27,99 Div. Rendite 2,58%
WKN A11873
ISIN ES0148396007
Symbol IDEXF
Inditex Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Inditex auf "Outperform" mit einem Kursziel von 60 Euro belassen. Mit Blick auf den europäischen Handelssektor 2026 ziehe er die Aktien von Lebensmittelhändlern jenen des allgemeinen Einzelhandels vor, schrieb William Woods in einer am Dienstag vorliegenden Ausblick. Das Konsumumfeld sei schwierig und die Inflation hoch. Deshalb bevorzuge er defensivere Qualitätswerte. Zu seinen Branchenfavoriten zählt die Inditex-Aktie./edh/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.01.2026 / 16:36 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.01.2026 / 05:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Martin Good / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Inditex Outperform
|Unternehmen:
Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil)
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
60,00 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
56,44 €
|Abst. Kursziel*:
6,31%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
56,44 €
|Abst. Kursziel aktuell:
6,31%
|
Analyst Name:
William Woods
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
56,44 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil)
|14:51
|Inditex Outperform
|Bernstein Research
|18.12.25
|Inditex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.12.25
|Inditex Outperform
|Bernstein Research
|09.12.25
|Inditex Outperform
|RBC Capital Markets
|05.12.25
|Inditex Buy
|UBS AG
