Inditex Aktie

56,44 EUR +0,32 EUR +0,57 %
STU
52,37 CHF +0,36 CHF +0,68 %
BRX
Marktkap. 175,58 Mrd. EUR

KGV 27,99 Div. Rendite 2,58%
WKN A11873

ISIN ES0148396007

Symbol IDEXF

Bernstein Research

Inditex Outperform

14:51 Uhr
Inditex Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Inditex auf "Outperform" mit einem Kursziel von 60 Euro belassen. Mit Blick auf den europäischen Handelssektor 2026 ziehe er die Aktien von Lebensmittelhändlern jenen des allgemeinen Einzelhandels vor, schrieb William Woods in einer am Dienstag vorliegenden Ausblick. Das Konsumumfeld sei schwierig und die Inflation hoch. Deshalb bevorzuge er defensivere Qualitätswerte. Zu seinen Branchenfavoriten zählt die Inditex-Aktie./edh/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.01.2026 / 16:36 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.01.2026 / 05:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Martin Good / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Inditex Outperform

Unternehmen:
Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil)		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
60,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
56,44 €		 Abst. Kursziel*:
6,31%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
56,44 €		 Abst. Kursziel aktuell:
6,31%
Analyst Name:
William Woods 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
56,44 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil)

