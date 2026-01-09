DAX 25.262 +0,5%ESt50 5.997 +1,6%MSCI World 4.514 +0,1%Top 10 Crypto 12,03 -1,2%Nas 23.671 +0,8%Bitcoin 78.386 +0,3%Euro 1,1678 +0,4%Öl 63,30 +0,4%Gold 4.585 +1,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Novo Nordisk A3EU6F Deutsche Telekom 555750 Bayer BAY001 Amazon 906866 Allianz 840400 DroneShield A2DMAA Infineon 623100 BASF BASF11 Volkswagen (VW) vz. 766403 Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 Lufthansa 823212 Siemens 723610
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX mit leichten Verlusten erwartet -- Asiens Börsen freundlich -- BayWa trennt sich von Chef -- Goldrekord, Fraport, QIAGEN im Fokus
Top News
Ein-Faktor-ETFs und Multifaktor-ETFs: Das sollten Anleger wissen Ein-Faktor-ETFs und Multifaktor-ETFs: Das sollten Anleger wissen
Aktien von Alibaba, Meituan und JD.com mit Kursplus: China will Preiskampf eindämmen Aktien von Alibaba, Meituan und JD.com mit Kursplus: China will Preiskampf eindämmen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Inditex Aktie

Kaufen
Verkaufen
Inditex Aktien-Sparplan
56,34 EUR -0,16 EUR -0,28 %
STU
56,48 EUR +0,32 EUR +0,57 %
GVIE
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 175,95 Mrd. EUR

KGV 27,99 Div. Rendite 2,58%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A11873

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN ES0148396007

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol IDEXF

RBC Capital Markets

Inditex Outperform

08:36 Uhr
Inditex Outperform
Aktie in diesem Artikel
Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil)
56,34 EUR -0,16 EUR -0,28%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Inditex von 57 auf 62 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Der Textilhändler sollte von divergierenden Trends bei den Konsumausgaben profitieren, schrieb Richard Chamberlain am Sonntag. Bekannt sei die Überlegenheit höherpreisiger Einzelhandelssegmente, doch für Inditex sollte auch eine beschleunigte Verlagerung hin zum Online-Handel von Vorteil sein./tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.01.2026 / 17:40 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.01.2026 / 00:45 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: TonyV3112 / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Inditex Outperform

Unternehmen:
Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil)		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
62,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
56,48 €		 Abst. Kursziel*:
9,77%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
56,34 €		 Abst. Kursziel aktuell:
10,05%
Analyst Name:
Richard Chamberlain 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
57,06 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil)

08:36 Inditex Outperform RBC Capital Markets
06.01.26 Inditex Outperform Bernstein Research
18.12.25 Inditex Buy Jefferies & Company Inc.
12.12.25 Inditex Outperform Bernstein Research
09.12.25 Inditex Outperform RBC Capital Markets
mehr Analysen

Nachrichten zu Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil)

finanzen.net EURO STOXX 50-Papier Inditex-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Inditex von vor 3 Jahren abgeworfen
finanzen.net EURO STOXX 50-Papier Inditex-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Inditex von vor einem Jahr eingefahren
finanzen.net So schätzen die Analysten die Inditex-Aktie im Dezember 2025 ein
finanzen.net EURO STOXX 50-Papier Inditex-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Inditex von vor 10 Jahren eingebracht
TraderFox Stocks in Action: RATIONAL, Rheinmetall, ThyssenKrupp Nucera, Douglas und Inditex.
finanzen.net EURO STOXX 50-Wert Inditex-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Inditex von vor 5 Jahren verdient
dpa-afx ANALYSE-FLASH: Jefferies hebt Ziel für Inditex auf 67 Euro - 'Buy'
finanzen.net EURO STOXX 50-Titel Inditex-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Inditex von vor 3 Jahren eingefahren
Zacks Are Retail-Wholesale Stocks Lagging Industria de Diseno Textil (IDEXY) This Year?
Business Times European shares end flat; Inditex jumps on strong November sales
Financial Times Zara-owner Inditex is the anti-fashion fashion house
Zacks All You Need to Know About Industria de Diseno Textil (IDEXY) Rating Upgrade to Buy
Business Times Europe: Tech drag weighs on Stoxx 600 despite Inditex boost
Zacks Looking for a Growth Stock? 3 Reasons Why Industria de Diseno Textil (IDEXY) is a Solid Choice
Zacks 3 Reasons Why Industria de Diseno Textil (IDEXY) Is a Great Growth Stock
Zacks 3 Reasons Why Growth Investors Shouldn't Overlook Industria de Diseno Textil (IDEXY)
RSS Feed
Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil) zu myNews hinzufügen