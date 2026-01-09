Inditex Aktie
Marktkap. 175,95 Mrd. EURKGV 27,99 Div. Rendite 2,58%
WKN A11873
ISIN ES0148396007
Symbol IDEXF
Inditex Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Inditex von 57 auf 62 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Der Textilhändler sollte von divergierenden Trends bei den Konsumausgaben profitieren, schrieb Richard Chamberlain am Sonntag. Bekannt sei die Überlegenheit höherpreisiger Einzelhandelssegmente, doch für Inditex sollte auch eine beschleunigte Verlagerung hin zum Online-Handel von Vorteil sein./tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.01.2026 / 17:40 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.01.2026 / 00:45 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: TonyV3112 / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Inditex Outperform
|Unternehmen:
Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil)
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
62,00 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
56,48 €
|Abst. Kursziel*:
9,77%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
56,34 €
|Abst. Kursziel aktuell:
10,05%
|
Analyst Name:
Richard Chamberlain
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
57,06 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
