15:11 Uhr
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Merck KGaA mit einem Kursziel von 130 Euro auf "Equal Weight" belassen. Der konservative Ausblick dürfte die Markterwartungen bei Umsatz und operativem Ergebnis (Ebitda) etwas dämpfen, schrieb Charles Pitman-King am Donnerstag. Den Konsens sieht er um 2,4 respektive 2 Prozent sinken./ag/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.03.2026 / 07:23 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.03.2026 / 07:23 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Merck Equal Weight

Unternehmen:
Merck KGaA		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
130,00 €
Rating jetzt:
Equal Weight		 Kurs*:
123,05 €		 Abst. Kursziel*:
5,65%
Rating vorher:
Equal Weight		 Kurs aktuell:
117,95 €		 Abst. Kursziel aktuell:
10,22%
Analyst Name:
Charles Pitman-King 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
141,17 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Merck KGaA

15:11 Merck Equal Weight Barclays Capital
14:11 Merck Overweight JP Morgan Chase & Co.
11:31 Merck Buy UBS AG
09:31 Merck Buy Goldman Sachs Group Inc.
10.02.26 Merck Buy Goldman Sachs Group Inc.
mehr Analysen

