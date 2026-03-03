Merck Aktie
Marktkap. 52,76 Mrd. EURKGV 21,90 Div. Rendite 1,57%
WKN 659990
ISIN DE0006599905
Symbol MKGAF
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Merck KGaA mit einem Kursziel von 130 Euro auf "Equal Weight" belassen. Der konservative Ausblick dürfte die Markterwartungen bei Umsatz und operativem Ergebnis (Ebitda) etwas dämpfen, schrieb Charles Pitman-King am Donnerstag. Den Konsens sieht er um 2,4 respektive 2 Prozent sinken./ag/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.03.2026 / 07:23 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.03.2026 / 07:23 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Unternehmen:
Merck KGaA
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
130,00 €
|Rating jetzt:
Equal Weight
|Kurs*:
123,05 €
|Abst. Kursziel*:
5,65%
|Rating vorher:
Equal Weight
|Kurs aktuell:
117,95 €
|Abst. Kursziel aktuell:
10,22%
|
Analyst Name:
Charles Pitman-King
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
141,17 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
