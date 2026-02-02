Deutsche Bank AG

Merck Hold

09:16 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Merck KGaA zwar von 127 auf 132 Euro angehoben, die Aktien aber mangels Potenzial von "Buy" auf "Hold" abgestuft. Falko Friedrichs liegt mit seiner bereinigten Ergebnisschätzung für die Darmstädter für 2026 nach Absenkung nun um 7 Prozent unter dem Konsens, für die Folgejahre gar um bis zu 10 Prozent. Nach der jüngsten Kurserholung rät er, eine bessere Einstiegschance abzuwarten./ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.02.2026 / 08:02 / CET

