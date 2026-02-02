DAX 25.080 +1,1%ESt50 6.067 +1,0%MSCI World 4.555 +0,4%Top 10 Crypto 10,05 -1,2%Nas 23.592 +0,6%Bitcoin 66.600 -0,3%Euro 1,1808 +0,1%Öl 65,56 -1,1%Gold 4.913 +5,4%
Marktkap. 54,59 Mrd. EUR

KGV 21,90 Div. Rendite 1,57%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 659990

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE0006599905

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol MKGAF

Deutsche Bank AG

Merck Hold

09:16 Uhr
Merck Hold
Aktie in diesem Artikel
Merck KGaA
122,20 EUR -3,95 EUR -3,13%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Merck KGaA zwar von 127 auf 132 Euro angehoben, die Aktien aber mangels Potenzial von "Buy" auf "Hold" abgestuft. Falko Friedrichs liegt mit seiner bereinigten Ergebnisschätzung für die Darmstädter für 2026 nach Absenkung nun um 7 Prozent unter dem Konsens, für die Folgejahre gar um bis zu 10 Prozent. Nach der jüngsten Kurserholung rät er, eine bessere Einstiegschance abzuwarten./ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.02.2026 / 08:02 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Merck KGaA

Zusammenfassung: Merck Hold

Unternehmen:
Merck KGaA		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
132,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
124,25 €		 Abst. Kursziel*:
6,24%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
122,20 €		 Abst. Kursziel aktuell:
8,02%
Analyst Name:
Falko Friedrichs 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
142,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

