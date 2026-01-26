DAX 24.900 +0,4%ESt50 6.036 +0,5%MSCI World 4.550 +0,3%Top 10 Crypto 10,05 -1,3%Nas 23.592 +0,6%Bitcoin 66.315 -0,7%Euro 1,1793 +0,0%Öl 66,33 +0,0%Gold 4.918 +5,5%
Marktkap. 805,07 Mio. EUR

KGV 9,81 Div. Rendite 5,91%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 620010

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE0006200108

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol INDHF

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Indus Holding mit einem Kursziel von 39 Euro auf "Buy" belassen. Vorstandschef Johannes Schmidt habe auf einer Veranstaltung die Strategie "Empowering Mittelstand" vorgestellt, schrieb Felix Ellmann am Dienstag. Bis 2030 würden 3 Milliarden Euro an Umsatz angepeilt - 600 Millionen Euro davon durch Zukäufe./rob/ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.02.2026 / 09:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
INDUS AG		 Analyst:
Warburg Research		 Kursziel:
39,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
32,00 €		 Abst. Kursziel*:
21,88%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
31,95 €		 Abst. Kursziel aktuell:
22,07%
Analyst Name:
Felix Ellmann 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
39,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

