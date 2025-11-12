Umsatz sinkt

Die auf den Mittelstand spezialisierte Beteiligungsfirma INDUS Holding hat im dritten Quartal trotz eines stagnierenden Umsatzes operativ mehr verdient.

Der um Sondereffekte bereinigte Gewinn vor Zinsen, Steuern und Firmenwertabschreibungen (Ebita) sei in den drei Monaten bis Ende September um zehn Prozent auf etwas mehr als 48 Millionen Euro gestiegen, teilte INDUS am Mittwoch in Bergisch Gladbach mit. Der Umsatz ging dagegen leicht auf 437,4 Millionen Euro zurück. Die Prognose für das laufende Jahr wurde bestätigt.

Via XETRA springt die INDUS-Aktie zeitweise 8,78 Prozent auf 23,55 Euro nach oben.

BERGISCH GLADBACH (dpa-AFX)