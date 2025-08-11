INDUS-Aktie in Rot: INDUS mit Gewinnrückgang
Die auf den Mittelstand spezialisierte Beteiligungsfirma INDUS Holding hat im zweiten Quartal wegen der schwachen Wirtschaftslage in Deutschland und im Welthandel weniger verdient.
Werte in diesem Artikel
Zwar legte der Umsatz im Jahresvergleich um gut ein Prozent auf 434,2 Millionen Euro zu, wie das Unternehmen am Dienstag in Bergisch-Gladbach mitteilte. Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Firmenwertabschreibungen sackte jedoch um gut ein Viertel auf 31,2 Millionen Euro ab. Die protektionistische US-Zollpolitik, chinesische Exportkontrollen und der schwache US-Dollar lasten derzeit auf dem Ergebnis. Unter dem Strich verdiente INDUS 12,5 Millionen Euro nach 21,8 Millionen ein Jahr zuvor. Die Prognose bestätigte das Management.
"Die gesamtwirtschaftliche Entwicklung sowohl in Deutschland als auch in wichtigen Exportmärkten litt im ersten Halbjahr 2025 unter der generellen Unsicherheit im Welthandel und den geopolitischen Krisen", sagte Vorstandschef Johannes Schmidt. Er rechnet für den Gesamtkonzern im laufenden Jahr weiter mit einem Umsatz zwischen 1,70 und 1,85 Milliarden Euro sowie einer bereinigten operativen Marge von 7,5 bis 9 Prozent.
Via XETRA gibt die INDUS-Aktie zeitweise 2,18 Prozent auf 22,40 Euro ab.
/men/mis
BERGISCH GLADBACH (dpa-AFX)
Bildquellen: INDUS Holding AG
