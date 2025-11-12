DAX 24.289 -0,4%ESt50 5.801 +0,2%MSCI World 4.418 +0,1%Top 10 Crypto 13,97 +2,6%Nas 23.406 -0,3%Bitcoin 88.627 +1,2%Euro 1,1618 +0,2%Öl 62,99 +0,5%Gold 4.229 +0,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Infineon 623100 Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA Deutsche Telekom 555750 Bayer BAY001 Siemens 723610 RENK RENK73 RWE 703712 Volkswagen (VW) vz. 766403 Novo Nordisk A3EU6F HENSOLDT HAG000 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Deutsche Bank 514000 Tesla A1CX3T
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
US-Shutdown beendet: DAX gibt nach -- Siemens erneut mit Rekordgewinn -- RENK auf Wachstumskurs -- Rheinmetall, HENSOLDT, Merck, NEL, Palantir, Deutsche Telekom, DroneShield im Fokus
Top News
Ausblick: Walt Disney mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal Ausblick: Walt Disney mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Alphabet-Aktie tiefer: Idealo mit Milliardenforderung von Google - EU leitet erneutes Verfahren ein Alphabet-Aktie tiefer: Idealo mit Milliardenforderung von Google - EU leitet erneutes Verfahren ein
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

INDUS Aktie

Kaufen
Verkaufen
INDUS Aktien-Sparplan
24,30 EUR -0,30 EUR -1,22 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 542,14 Mio. EUR

KGV 9,81 Div. Rendite 5,91%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 620010

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE0006200108

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol INDHF

Warburg Research

INDUS Buy

11:26 Uhr
INDUS Buy
Aktie in diesem Artikel
INDUS AG
24,30 EUR -0,30 EUR -1,22%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Indus Holding von 38 auf 39 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Angesichts einer guten Kostenkontrolle habe die Beteiligungsgesellschaft stark abgeschnitten, schrieb Felix Ellmann in seiner am Donnerstag vorliegenden Nachbetrachtung der jüngsten Zahlen. Indes habe der Umsatz leicht enttäuscht./rob/la/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: INDUS Holding AG

Zusammenfassung: INDUS Buy

Unternehmen:
INDUS AG		 Analyst:
Warburg Research		 Kursziel:
39,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
24,05 €		 Abst. Kursziel*:
62,16%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
24,30 €		 Abst. Kursziel aktuell:
60,49%
Analyst Name:
Felix Ellmann 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
39,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu INDUS AG

11:26 INDUS Buy Warburg Research
13.08.25 INDUS Buy Warburg Research
15.05.25 INDUS Buy Warburg Research
01.04.25 INDUS Buy Warburg Research
21.02.25 INDUS Buy Warburg Research
mehr Analysen

Nachrichten zu INDUS AG

dpa-afx Umsatz sinkt INDUS-Aktie springt hoch: Gewinn klettert - Prognose bestätigt INDUS-Aktie springt hoch: Gewinn klettert - Prognose bestätigt
finanzen.net Pluszeichen in Frankfurt: Börsianer lassen SDAX zum Handelsende steigen
finanzen.net Zuversicht in Frankfurt: Börsianer lassen SDAX am Mittwochnachmittag steigen
finanzen.net Börse Frankfurt in Grün: Das macht der SDAX aktuell
dpa-afx ROUNDUP: Beteiligungsholding Indus schafft Gewinnwende im dritten Quartal
finanzen.net Starker Wochentag in Frankfurt: Börsianer lassen SDAX zum Handelsstart steigen
EQS Group EQS-News: INDUS verzeichnet starkes drittes Quartal
StockXperts INDUS: Schnappt die Falle erneut zu?
finanzen.net Aufschläge in Frankfurt: SDAX zum Start des Montagshandels mit grünem Vorzeichen
EQS Group EQS-News: INDUS records strong third quarter
Benzinga Here&#39;s How Much $100 Invested In Teva Pharmaceutical Indus 5 Years Ago Would Be Worth Today
Benzinga Price Over Earnings Overview: Teva Pharmaceutical Indus
Benzinga Here&#39;s How Much You Would Have Made Owning Advanced Energy Indus Stock In The Last 10 Years
Benzinga Forecasting The Future: 4 Analyst Projections For Almonty Indus
Benzinga If You Invested $100 In Advanced Energy Indus Stock 20 Years Ago, You Would Have This Much Today
Benzinga 6 Analysts Have This To Say About PPG Indus
Benzinga Forecasting The Future: 6 Analyst Projections For Advanced Energy Indus
RSS Feed
INDUS AG zu myNews hinzufügen