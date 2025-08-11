DAX 24.215 +0,8%ESt50 5.376 +0,8%Top 10 Crypto 16,78 +1,2%Dow 44.459 +1,1%Nas 21.682 +1,4%Bitcoin 102.347 -0,6%Euro 1,1729 +0,5%Öl 65,79 -0,5%Gold 3.365 +0,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 SAP 716460 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Commerzbank CBK100 Novo Nordisk A3EU6F Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y TUI TUAG50 Palantir A2QA4J Deutsche Bank 514000 Deutsche Telekom 555750 DroneShield A2DMAA Tesla A1CX3T BYD A0M4W9
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nach Inflationsdaten: DAX höher -- RENK mit starker Auftragslage -- TUI schlägt Erwartungen -- CoreWeave, EVOTEC, Lilium, pbb, Palantir, E.ON, Porsche SE im Fokus
Top News
UBS AG veröffentlicht Investment-Empfehlung: Brenntag SE-Aktie mit Neutral UBS AG veröffentlicht Investment-Empfehlung: Brenntag SE-Aktie mit Neutral
Investment-Tipp EON SE-Aktie: UBS AG bewertet Anteilsschein in neuer Analyse Investment-Tipp EON SE-Aktie: UBS AG bewertet Anteilsschein in neuer Analyse
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

INDUS Aktie

Kaufen
Verkaufen
INDUS Aktien-Sparplan
22,50 EUR +0,35 EUR +1,58 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 559,67 Mio. EUR

KGV 9,81 Div. Rendite 5,91%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 620010

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE0006200108

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol INDHF

Warburg Research

INDUS Buy

10:51 Uhr
INDUS Buy
Aktie in diesem Artikel
INDUS AG
22,50 EUR 0,35 EUR 1,58%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Indus Holding nach Zahlen von 36 auf 38 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Da der Auftragseingang ein stärkeres zweites Halbjahr signalisiere, habe die Beteiligungsgesellschaft ihre Jahresziele bestätigt, schrieb Felix Ellmann in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./rob/mis/lew

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: INDUS Holding AG

Zusammenfassung: INDUS Buy

Unternehmen:
INDUS AG		 Analyst:
Warburg Research		 Kursziel:
38,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
22,45 €		 Abst. Kursziel*:
69,27%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
22,50 €		 Abst. Kursziel aktuell:
68,89%
Analyst Name:
Felix Ellmann 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
38,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu INDUS AG

10:51 INDUS Buy Warburg Research
15.05.25 INDUS Buy Warburg Research
01.04.25 INDUS Buy Warburg Research
21.02.25 INDUS Buy Warburg Research
13.11.24 INDUS Buy Warburg Research
mehr Analysen

Nachrichten zu Lufthansa AG

finanzen.net Reduktion von Emissionen Lufthansa-Aktie etwas fester: Zusammenarbeit mit CEVA soll Flugbetrieb nachhaltiger machen Lufthansa-Aktie etwas fester: Zusammenarbeit mit CEVA soll Flugbetrieb nachhaltiger machen
finanzen.net Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Vormittag gefragt
finanzen.net Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Nachmittag leichter
finanzen.net Schwacher Handel in Frankfurt: MDAX liegt im Minus
finanzen.net Schwache Performance in Frankfurt: MDAX verbucht am Mittag Abschläge
finanzen.net Lufthansa Aktie News: Investoren trennen sich am Mittag vermehrt von Lufthansa
finanzen.net Starker Wochentag in Frankfurt: MDAX-Anleger greifen zum Start des Dienstagshandels zu
finanzen.net Schwacher Handel in Frankfurt: MDAX zum Handelsende in der Verlustzone
finanzen.net Schwacher Handel: MDAX gibt am Montagnachmittag nach
Business Times Lufthansa reports higher-than-expected Q2 earnings
Globes Lufthansa Group to partially resume Israel flights
FOX Business Lufthansa CEO’s wife in spotlight as new details emerge in crash that killed young woman
Deutsche Welle Lufthansa CEO's wife investigated over fatal accident
FOX Business Lufthansa CEO's wife leaves Italy after deadly accident claims young babysitter's life in resort town
Deutsche Welle Lufthansa CEO's wife investigated over fatal accident
Korea Times Wife of Lufthansa CEO under investigation following fatal accident
EQS Group EQS-PVR: Deutsche Lufthansa AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
RSS Feed
Lufthansa AG zu myNews hinzufügen