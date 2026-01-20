DAX 24.860 +0,0%ESt50 5.931 -0,4%MSCI World 4.502 +0,0%Top 10 Crypto 11,78 -1,6%Nas 23.436 +0,9%Bitcoin 75.955 -0,2%Euro 1,1745 -0,1%Öl 65,25 +1,3%Gold 4.942 +0,1%
Rheinmetall 703000 CSG Group A420X0 DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y NVIDIA 918422 SAP 716460 BioNTech (ADRs) A2PSR2 Novo Nordisk A3EU6F Bayer BAY001 BASF BASF11 Carl Zeiss Meditec 531370 Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 RENK RENK73 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00
KION GROUP Aktie

65,45 EUR -0,15 EUR -0,23 %
STU
Marktkap. 8,33 Mrd. EUR

KGV 11,59 Div. Rendite 2,57%
WKN wurde kopiert
WKN KGX888

ISIN wurde kopiert
ISIN DE000KGX8881

Symbol wurde kopiert
Symbol KNNGF

Warburg Research

KION GROUP Buy

12:56 Uhr
KION GROUP Buy
KION GROUP AG
65,45 EUR -0,15 EUR -0,23%
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Kion vor Zahlen von 70 auf 73 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Auftragseingang des Lagerbewirtschaftungsausrüsters dürfte sich im vierten Quartal weiter verbessert haben, schrieb Stefan Augustin in einer am Freitag vorliegenden Studie. Dieser werde aber wohl allein vom Bereich IT & Services getragen werden./rob/mf/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.01.2026 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: KION GROUP Buy

Unternehmen:
KION GROUP AG		 Analyst:
Warburg Research		 Kursziel:
73,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
65,15 €		 Abst. Kursziel*:
12,05%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
65,45 €		 Abst. Kursziel aktuell:
11,54%
Analyst Name:
 KGV*:
-		 Ø Kursziel:
66,76 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu KION GROUP AG

12:56 KION GROUP Buy Warburg Research
20.01.26 KION GROUP Buy UBS AG
15.01.26 KION GROUP Buy Deutsche Bank AG
14.01.26 KION GROUP Overweight Barclays Capital
12.01.26 KION GROUP Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

Nachrichten zu KION GROUP AG

finanzen.net MDAX-Titel KION GROUP-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in KION GROUP von vor 10 Jahren eingebracht
finanzen.net Schwache Performance in Frankfurt: MDAX beginnt Dienstagshandel in der Verlustzone
TraderFox Stocks in Action: Safran, KION, Airbus, Nordex und Essilor/Luxottica.
dpa-afx ANALYSE-FLASH: Barclays belässt Kion auf 'Overweight' - Ziel 72 Euro
finanzen.net Anleger in Frankfurt halten sich zurück: MDAX fällt
finanzen.net MDAX-Wert KION GROUP-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in KION GROUP von vor 5 Jahren bedeutet
finanzen.net Gewinne in Frankfurt: MDAX verbucht zum Start Zuschläge
finanzen.net XETRA-Handel: Zum Handelsende Pluszeichen im MDAX
EQS Group EQS-News: Supervisory Board extends term of Chief Financial Officer Christian Harm
Zacks Is Kion Group (KIGRY) Stock Undervalued Right Now?
Zacks Zacks Industry Outlook Highlights Kion Group, Andritz, SiteOne Landscape and MSC Industrial Direct
Zacks Kion Group (KIGRY) Upgraded to Buy: Here's What You Should Know
EQS Group EQS-PVR: KION GROUP AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-DD: KION GROUP AG: Hans Michael Larsson, buy
Zacks Are Industrial Products Stocks Lagging Kion Group (KIGRY) This Year?
Zacks Kion Group (KIGRY) Shows Fast-paced Momentum But Is Still a Bargain Stock
