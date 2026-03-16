Sartorius vz. Aktie
Marktkap. 13,27 Mrd. EURKGV 110,18 Div. Rendite 0,30%
WKN 716563
ISIN DE0007165631
Symbol SUVPF
Sartorius vz Overweight
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Sartorius mit einem Kursziel von 280 Euro auf "Overweight" belassen. Der neue Mittelfristausblick anlässlich des Kapitalmarkttages signalisiere eine erwartungsgemäße Entwicklung im Bereich Bioprocessing, schrieb Charles Pitman-King am Dienstag. Die Aussichten für Lab Products & Services (LPS) seien derweil etwas mau. Vom Dinner mit dem Management am Vorabend nahm der Experte starken Enthusiasmus hinsichtlich einer zurückkehrenden Nachfrage nach Equipment und aus China mit./ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.03.2026 / 07:38 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.03.2026 / 07:38 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: T. Schneider / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Sartorius vz. Overweight
|Unternehmen:
Sartorius AG Vz.
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
280,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
217,90 €
|Abst. Kursziel*:
28,50%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
219,00 €
|Abst. Kursziel aktuell:
27,85%
|
Analyst Name:
Charles Pitman-King
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
264,44 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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