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Marktkap. 13,27 Mrd. EUR

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WKN 716563

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ISIN DE0007165631

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Symbol SUVPF

Barclays Capital

Sartorius vz Overweight

09:41 Uhr
Sartorius vz Overweight
Aktie in diesem Artikel
Sartorius AG Vz.
219,00 EUR 11,30 EUR 5,44%
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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Sartorius mit einem Kursziel von 280 Euro auf "Overweight" belassen. Der neue Mittelfristausblick anlässlich des Kapitalmarkttages signalisiere eine erwartungsgemäße Entwicklung im Bereich Bioprocessing, schrieb Charles Pitman-King am Dienstag. Die Aussichten für Lab Products & Services (LPS) seien derweil etwas mau. Vom Dinner mit dem Management am Vorabend nahm der Experte starken Enthusiasmus hinsichtlich einer zurückkehrenden Nachfrage nach Equipment und aus China mit./ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.03.2026 / 07:38 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.03.2026 / 07:38 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: T. Schneider / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Sartorius vz. Overweight

Unternehmen:
Sartorius AG Vz.		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
280,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
217,90 €		 Abst. Kursziel*:
28,50%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
219,00 €		 Abst. Kursziel aktuell:
27,85%
Analyst Name:
Charles Pitman-King 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
264,44 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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