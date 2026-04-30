BMW Aktie
Marktkap. 48,3 Mrd. EURKGV 7,84 Div. Rendite 4,72%
WKN 519000
ISIN DE0005190003
Symbol BAMXF
BMW Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat BMW nach Quartalszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 88 Euro belassen. Der Autobauer habe ordentlich abgeschnitten und mit dem operativen Ergebnis (Ebit) im Kerngeschäft leicht positiv überrascht, schrieb Patrick Hummel am Mittwoch in einer ersten Reaktion. Der Ausblick sei weitgehend bestätigt worden./rob/gl/men
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 06:14 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Teerapun / Shutterstock.com
Zusammenfassung: BMW Neutral
|Unternehmen:
BMW AG
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
88,00 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
82,76 €
|Abst. Kursziel*:
6,33%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
83,42 €
|Abst. Kursziel aktuell:
5,49%
|
Analyst Name:
Patrick Hummel
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
93,05 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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