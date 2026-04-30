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Marktkap. 48,3 Mrd. EUR

KGV 7,84 Div. Rendite 4,72%
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Symbol BAMXF

UBS AG

BMW Neutral

12:36 Uhr
BMW Neutral
Aktie in diesem Artikel
BMW AG
83,42 EUR 5,88 EUR 7,58%
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat BMW nach Quartalszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 88 Euro belassen. Der Autobauer habe ordentlich abgeschnitten und mit dem operativen Ergebnis (Ebit) im Kerngeschäft leicht positiv überrascht, schrieb Patrick Hummel am Mittwoch in einer ersten Reaktion. Der Ausblick sei weitgehend bestätigt worden./rob/gl/men

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 06:14 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Teerapun / Shutterstock.com

Zusammenfassung: BMW Neutral

Unternehmen:
BMW AG		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
88,00 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
82,76 €		 Abst. Kursziel*:
6,33%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
83,42 €		 Abst. Kursziel aktuell:
5,49%
Analyst Name:
Patrick Hummel 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
93,05 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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