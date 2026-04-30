DAX 24.919 +2,1%ESt50 6.027 +2,7%MSCI World 4.741 +1,4%Top 10 Crypto 10,28 -1,1%Nas 25.721 +1,6%Bitcoin 69.414 +0,5%Euro 1,1751 +0,5%Öl 101,8 -7,7%Gold 4.689 +2,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Infineon 623100 Rheinmetall 703000 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 SAP 716460 NVIDIA 918422 Novo Nordisk A3EU6F Lufthansa 823212 NEL ASA A0B733 Siemens Energy ENER6Y Intel 855681 Amazon 906866 Allianz 840400 Deutsche Telekom 555750 Commerzbank CBK100 Micron Technology 869020
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX letztlich stark - zeitweise über 25.000er-Marke -- HENSOLDT meldet starke Zahlen -- NVIDIA, Corning, NEL, Ölaktien, BMW, RENK, Novo Nordisk, Infineon, VW, AMD und weitere Chipaktien im Fokus
Top News
Sieben Auswirkungen der Entscheidung des Supreme Court der USA zu Trumps Zöllen Sieben Auswirkungen der Entscheidung des Supreme Court der USA zu Trumps Zöllen
BMW-Aktie zieht an: Warum die Bullen trotz Gewinneinbruch in China zugreifen BMW-Aktie zieht an: Warum die Bullen trotz Gewinneinbruch in China zugreifen
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

BMW Aktie

Kaufen
Verkaufen
BMW Aktien-Sparplan
81,34 EUR +3,80 EUR +4,90 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 48,3 Mrd. EUR

KGV 7,84 Div. Rendite 4,72%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 519000

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE0005190003

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol BAMXF

RBC Capital Markets

BMW Sector Perform

14:11 Uhr
BMW Sector Perform
Aktie in diesem Artikel
BMW AG
81,34 EUR 3,80 EUR 4,90%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat BMW nach Quartalszahlen auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 84 Euro belassen. Der Autobauer habe mit dem operativen Ergebnis (Ebit) im Kerngeschäft positiv überrascht und trotz angekündigter US-Zollerhöhungen den Jahresausblick bestätigt, schrieb Tom Narayan in einer am Mittwoch vorliegenden Einschätzung./rob/gl/men

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 06:28 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2026 / 06:28 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: KENCKOphotography / Shutterstock.com

Zusammenfassung: BMW Sector Perform

Unternehmen:
BMW AG		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
84,00 €
Rating jetzt:
Sector Perform		 Kurs*:
83,20 €		 Abst. Kursziel*:
0,96%
Rating vorher:
Sector Perform		 Kurs aktuell:
81,34 €		 Abst. Kursziel aktuell:
3,27%
Analyst Name:
Tom Narayan 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
93,05 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu BMW AG

14:11 BMW Sector Perform RBC Capital Markets
12:41 BMW Hold Jefferies & Company Inc.
12:36 BMW Neutral UBS AG
11:36 BMW Outperform Bernstein Research
11:06 BMW Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

Nachrichten zu BMW AG

Dow Jones Resilienz? BMW-Aktie zieht an: Warum die Bullen trotz Gewinneinbruch in China zugreifen BMW-Aktie zieht an: Warum die Bullen trotz Gewinneinbruch in China zugreifen
finanzen.net Gewinne in Frankfurt: Zum Ende des Mittwochshandels Gewinne im DAX
finanzen.net Gewinne in Frankfurt: LUS-DAX zeigt sich letztendlich fester
finanzen.net Starker Wochentag in Europa: Euro STOXX 50 legt schlussendlich zu
finanzen.net BMW Aktie News: BMW am Nachmittag im Bullenmodus
finanzen.net Optimismus in Frankfurt: DAX nachmittags auf grünem Terrain
finanzen.net Handel in Frankfurt: LUS-DAX am Mittwochnachmittag mit Kursplus
finanzen.net Starker Wochentag in Europa: Euro STOXX 50 legt am Mittwochnachmittag zu
finanzen.net Neue Analyse: RBC Capital Markets bewertet BMW-Aktie mit Sector Perform
Korea Times LG Energy Solution nears $7.2 bil. BMW battery deal
Korea Times BMW Korea’s 3 Series enjoys solid popularity
Business Times BMW car sales drop on weakness in China, US
Zacks PTC's Codebeamer Gains Traction on BMW Group Digital Push
Deutsche Welle German court rejects climate case against BMW, Mercedes
Deutsche Welle German court rejects climate case against BMW, Mercedes
Financial Times China’s BYD takes on Porsche and BMW with 5-minute ‘flash charging’
Business Times BMW expects 2026 earnings to decline as tariffs bite
RSS Feed
BMW AG zu myNews hinzufügen