BMW Aktie
Marktkap. 48,3 Mrd. EURKGV 7,84 Div. Rendite 4,72%
WKN 519000
ISIN DE0005190003
Symbol BAMXF
BMW Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat BMW nach Quartalszahlen auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 84 Euro belassen. Der Autobauer habe mit dem operativen Ergebnis (Ebit) im Kerngeschäft positiv überrascht und trotz angekündigter US-Zollerhöhungen den Jahresausblick bestätigt, schrieb Tom Narayan in einer am Mittwoch vorliegenden Einschätzung./rob/gl/men
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 06:28 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2026 / 06:28 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: KENCKOphotography / Shutterstock.com
Zusammenfassung: BMW Sector Perform
|Unternehmen:
BMW AG
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
84,00 €
|Rating jetzt:
Sector Perform
|Kurs*:
83,20 €
|Abst. Kursziel*:
0,96%
|Rating vorher:
Sector Perform
|Kurs aktuell:
81,34 €
|Abst. Kursziel aktuell:
3,27%
|
Analyst Name:
Tom Narayan
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
93,05 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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