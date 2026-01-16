DAX 24.940 -1,4%ESt50 5.925 -1,7%MSCI World 4.507 -0,2%Top 10 Crypto 12,49 -0,4%Nas 23.515 -0,1%Bitcoin 79.993 -0,8%Euro 1,1624 +0,3%Öl 63,62 -0,9%Gold 4.663 +1,5%
US-Zolldrohungen im Grönland-Streit: DAX unter Druck
Netflix-Aktie: Streaming-Riese will nach Warner-Kauf auch die Leinwand dominieren
DAX wegen Zollsorgen unter 25.000er-Marke: Grönland-Streit könnte Handelskonflikt eskalieren lassen
BMW Aktie

85,02 EUR -3,70 EUR -4,17 %
Marktkap. 52,08 Mrd. EUR

KGV 6,80 Div. Rendite 5,44%
WKN 519000

ISIN DE0005190003

Symbol BAMXF

Barclays Capital

BMW Underweight

11:46 Uhr
BMW Underweight
BMW AG
85,02 EUR -3,70 EUR -4,17%
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für BMW anlässlich neuer Zolldrohungen von US-Präsident Donald Trump auf "Underweight" belassen. Er habe in seinem Auto-Ausblick auf 2026 zwar geopolitische Risiken berücksichtigt, doch diese neue Gefahr sei greifbarer und komme früher als erwartet, schrieb Henning Cosman in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Zwar könne es wieder zu Vereinbarungen, Verzögerungen und/oder Ausnahmeregelungen kommen, doch aktuell sei die Rhetorik "abschreckend". Porsche AG, Mercedes-Benz, BMW und VW wären am stärksten betroffen, während Renault und Stellantis weitgehend unbeeinflusst bleiben dürften./edh/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.01.2026 / 00:12 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.01.2026 / 04:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Maksim Toome / Shutterstock.com

Zusammenfassung: BMW Underweight

Unternehmen:
BMW AG		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Underweight		 Kurs*:
84,98 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Underweight		 Kurs aktuell:
85,02 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Henning Cosman 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
97,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

BMW AG zu myNews hinzufügen