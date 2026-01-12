BMW Aktie
Marktkap. 54,55 Mrd. EURKGV 6,80 Div. Rendite 5,44%
WKN 519000
ISIN DE0005190003
Symbol BAMXF
BMW Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat BMW von "Buy" auf "Neutral" abgestuft und das Kursziel von 95 auf 93 Euro gesenkt. Die Abstufung folge auf ein Jahr überdurchschnittlicher Kursentwicklung, schrieb Patrick Hummel in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Gleichwohl seien einige der positiven Treiber hinter seiner bisherigen Kaufempfehlung intakt: der Erfolg der "Neuen Klasse" sowie attraktive Dividenden. Die Aktien erschienen im langjährigen Vergleich mittlerweile aber recht hoch bewertet./rob/mis/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.01.2026 / 16:59 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Roberto Lusso / Shutterstock.com
Zusammenfassung: BMW Neutral
|Unternehmen:
BMW AG
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
93,00 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
88,74 €
|Abst. Kursziel*:
4,80%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
88,92 €
|Abst. Kursziel aktuell:
4,59%
|
Analyst Name:
Patrick Hummel
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
94,65 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu BMW AG
|12.01.26
|BMW Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.01.26
|BMW Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09.01.26
|BMW Underweight
|Barclays Capital
|08.01.26
|BMW Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.01.26
|BMW Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.01.26
|BMW Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.01.26
|BMW Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09.01.26
|BMW Underweight
|Barclays Capital
|08.01.26
|BMW Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.01.26
|BMW Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.01.26
|BMW Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.01.26
|BMW Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.12.25
|BMW Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.12.25
|BMW Outperform
|Bernstein Research
|09.12.25
|BMW Buy
|Deutsche Bank AG
|09.01.26
|BMW Underweight
|Barclays Capital
|27.03.25
|BMW Underweight
|Barclays Capital
|11.09.24
|BMW Underweight
|Barclays Capital
|09.05.24
|BMW Underweight
|Barclays Capital
|17.04.24
|BMW Underweight
|Barclays Capital
|09.01.26
|BMW Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08.01.26
|BMW Sector Perform
|RBC Capital Markets
|17.11.25
|BMW Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12.11.25
|BMW Hold
|Jefferies & Company Inc.
|05.11.25
|BMW Hold
|Jefferies & Company Inc.