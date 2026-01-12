DAX 25.361 -0,2%ESt50 6.014 +0,0%MSCI World 4.526 +0,1%Top 10 Crypto 12,34 +1,4%Nas 23.734 +0,3%Bitcoin 78.863 +0,9%Euro 1,1667 +0,0%Öl 64,73 +0,7%Gold 4.586 -0,3%
BMW Aktie

BMW Aktien-Sparplan
88,92 EUR -1,64 EUR -1,81 %
STU
Marktkap. 54,55 Mrd. EUR

KGV 6,80 Div. Rendite 5,44%
WKN 519000

ISIN DE0005190003

Symbol BAMXF

UBS AG

BMW Neutral

11:51 Uhr
BMW Neutral
BMW AG
88,92 EUR -1,64 EUR -1,81%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat BMW von "Buy" auf "Neutral" abgestuft und das Kursziel von 95 auf 93 Euro gesenkt. Die Abstufung folge auf ein Jahr überdurchschnittlicher Kursentwicklung, schrieb Patrick Hummel in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Gleichwohl seien einige der positiven Treiber hinter seiner bisherigen Kaufempfehlung intakt: der Erfolg der "Neuen Klasse" sowie attraktive Dividenden. Die Aktien erschienen im langjährigen Vergleich mittlerweile aber recht hoch bewertet./rob/mis/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.01.2026 / 16:59 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Roberto Lusso / Shutterstock.com

Zusammenfassung: BMW Neutral

Unternehmen:
BMW AG		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
93,00 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
88,74 €		 Abst. Kursziel*:
4,80%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
88,92 €		 Abst. Kursziel aktuell:
4,59%
Analyst Name:
Patrick Hummel 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
94,65 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu BMW AG

12.01.26 BMW Overweight JP Morgan Chase & Co.
09.01.26 BMW Hold Jefferies & Company Inc.
09.01.26 BMW Underweight Barclays Capital
08.01.26 BMW Sector Perform RBC Capital Markets
05.01.26 BMW Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

