Akzo Nobel Aktie
Marktkap. 10,4 Mrd. EURKGV 15,94 Div. Rendite 3,34%
WKN A2PB32
ISIN NL0013267909
Symbol AKZOF
Akzo Nobel Neutral
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Akzo Nobel auf "Neutral" mit einem Kursziel von 63 Euro belassen. Die jüngste Kursrally in der Chemiebranche sei nicht durch fundamentale Daten gestützt, insbesondere nicht im Untersektor der diversifizierten Chemieunternehmen, schrieb Geoff Haire in einer am Montag vorliegenden Studie. Sie habe größtenteils die Hoffnung widergespiegelt, dass die starken US-ISM-Einkaufsmanagerindizes für das verarbeitende Gewerbe im Januar eine weltweite Produktionsvolumenerholung und China signifikante Kapazitätsschließungen ankündigen werde und dass die EU Maßnahmen zur Unterstützung der Branche ergreifen könnte./ck/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.02.2026 / 14:31 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.02.2026 / 14:31 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Akzo Nobel Neutral
|Unternehmen:
Akzo Nobel N.V.
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
63,00 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
60,84 €
|Abst. Kursziel*:
3,55%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
60,56 €
|Abst. Kursziel aktuell:
4,03%
|
Analyst Name:
Geoff Haire
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
66,57 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Akzo Nobel N.V.
|14:46
|Akzo Nobel Neutral
|UBS AG
|10.02.26
|Akzo Nobel Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.02.26
|Akzo Nobel Market-Perform
|Bernstein Research
|04.02.26
|Akzo Nobel Buy
|Deutsche Bank AG
|04.02.26
|Akzo Nobel Overweight
|Barclays Capital
|14:46
|Akzo Nobel Neutral
|UBS AG
|10.02.26
|Akzo Nobel Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.02.26
|Akzo Nobel Market-Perform
|Bernstein Research
|04.02.26
|Akzo Nobel Buy
|Deutsche Bank AG
|04.02.26
|Akzo Nobel Overweight
|Barclays Capital
|10.02.26
|Akzo Nobel Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.02.26
|Akzo Nobel Buy
|Deutsche Bank AG
|04.02.26
|Akzo Nobel Overweight
|Barclays Capital
|03.02.26
|Akzo Nobel Overweight
|Barclays Capital
|03.02.26
|Akzo Nobel Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|17.12.18
|Akzo Nobel Reduce
|Kepler Cheuvreux
|13.12.18
|Akzo Nobel Reduce
|HSBC
|27.03.18
|Akzo Nobel Reduce
|Kepler Cheuvreux
|30.03.17
|Akzo Nobel Sell
|Baader Bank
|10.07.14
|Akzo Nobel Sell
|UBS AG
