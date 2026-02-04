DAX 24.851 -0,3%ESt50 5.984 +0,0%MSCI World 4.508 +0,0%Top 10 Crypto 8,8115 -0,8%Nas 22.547 -0,2%Bitcoin 57.752 -0,3%Euro 1,1855 -0,1%Öl 68,18 +0,7%Gold 4.990 -1,1%
Akzo Nobel Aktie

WKN A2PB32

ISIN NL0013267909

Symbol AKZOF

UBS AG

Akzo Nobel Neutral

14:46 Uhr
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Akzo Nobel auf "Neutral" mit einem Kursziel von 63 Euro belassen. Die jüngste Kursrally in der Chemiebranche sei nicht durch fundamentale Daten gestützt, insbesondere nicht im Untersektor der diversifizierten Chemieunternehmen, schrieb Geoff Haire in einer am Montag vorliegenden Studie. Sie habe größtenteils die Hoffnung widergespiegelt, dass die starken US-ISM-Einkaufsmanagerindizes für das verarbeitende Gewerbe im Januar eine weltweite Produktionsvolumenerholung und China signifikante Kapazitätsschließungen ankündigen werde und dass die EU Maßnahmen zur Unterstützung der Branche ergreifen könnte./ck/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.02.2026 / 14:31 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.02.2026 / 14:31 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Akzo Nobel Neutral

Unternehmen:
Akzo Nobel N.V.		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
63,00 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
60,84 €		 Abst. Kursziel*:
3,55%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
60,56 €		 Abst. Kursziel aktuell:
4,03%
Analyst Name:
Geoff Haire 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
66,57 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Akzo Nobel N.V.

14:46 Akzo Nobel Neutral UBS AG
10.02.26 Akzo Nobel Buy Goldman Sachs Group Inc.
05.02.26 Akzo Nobel Market-Perform Bernstein Research
04.02.26 Akzo Nobel Buy Deutsche Bank AG
04.02.26 Akzo Nobel Overweight Barclays Capital
mehr Analysen

Nachrichten zu Akzo Nobel N.V.

finanzen.net Akzo Nobel veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
dpa-afx Akzo Nobel-Aktie reagiert mit deutlichen Verlusten auf Zahlen
finanzen.net Ausblick: Akzo Nobel zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
finanzen.net So schätzen die Analysten die Zukunft der Akzo Nobel-Aktie ein
finanzen.net Erste Schätzungen: Akzo Nobel gewährt Anlegern Blick in die Bücher
finanzen.net So schätzen die Analysten die Akzo Nobel-Aktie im Dezember 2025 ein
finanzen.net Akzo Nobel-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im November
dpa-afx Akzo Nobel-Aktie schwächer: Zusammenschluss unter Gleichen mit Axalta - Axalta-Aktie mit Kurssprung
Benzinga Dulux Paint Parent Akzo Nobel And Axalta Merge To Form $25 Billion Coatings Giant
PR Newswire AkzoNobel bonds with IPG Photonics over laser curing for powder coatings
