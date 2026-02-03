DAX 24.687 -0,4%ESt50 6.006 +0,2%MSCI World 4.527 +0,1%Top 10 Crypto 9,7730 -2,7%Nas 23.255 -1,4%Bitcoin 64.328 +0,5%Euro 1,1820 +0,0%Öl 67,57 -0,4%Gold 5.047 +2,0%
Akzo Nobel Aktie

58,62 EUR +1,88 EUR +3,31 %
STU
53,73 CHF +1,51 CHF +2,90 %
BRX
Marktkap. 10,13 Mrd. EUR

KGV 15,94
WKN A2PB32

ISIN NL0013267909

Symbol AKZOF

Deutsche Bank AG

Akzo Nobel Buy

12:46 Uhr
Akzo Nobel Buy
Akzo Nobel N.V.
58,62 EUR 1,88 EUR 3,31%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Akzo Nobel mit einem Kursziel von 68 Euro auf "Buy" belassen. Analystin Virginie Boucher-Ferte attestierte den Niederländern in ihrem am Mittwoch vorliegenden Kommentar zum Quartalsbericht eine recht stabile Entwicklung im schwierigen Wirtschaftsumfeld./ag/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.02.2026 / 08:05 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Tatiana Popova / Shutterstock.com

