Akzo Nobel Aktie
Marktkap. 10,13 Mrd. EURKGV 15,94
WKN A2PB32
ISIN NL0013267909
Symbol AKZOF
Akzo Nobel Buy
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Akzo Nobel mit einem Kursziel von 68 Euro auf "Buy" belassen. Analystin Virginie Boucher-Ferte attestierte den Niederländern in ihrem am Mittwoch vorliegenden Kommentar zum Quartalsbericht eine recht stabile Entwicklung im schwierigen Wirtschaftsumfeld./ag/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.02.2026 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Tatiana Popova / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Akzo Nobel Buy
|Unternehmen:
Akzo Nobel N.V.
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
68,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
58,88 €
|Abst. Kursziel*:
15,49%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
58,62 €
|Abst. Kursziel aktuell:
16,00%
|
Analyst Name:
Virginie Boucher-Ferte
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
66,71 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Akzo Nobel N.V.
|12:46
|Akzo Nobel Buy
|Deutsche Bank AG
|08:36
|Akzo Nobel Overweight
|Barclays Capital
|03.02.26
|Akzo Nobel Neutral
|UBS AG
|03.02.26
|Akzo Nobel Overweight
|Barclays Capital
|03.02.26
|Akzo Nobel Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|12:46
|Akzo Nobel Buy
|Deutsche Bank AG
|08:36
|Akzo Nobel Overweight
|Barclays Capital
|03.02.26
|Akzo Nobel Neutral
|UBS AG
|03.02.26
|Akzo Nobel Overweight
|Barclays Capital
|03.02.26
|Akzo Nobel Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|12:46
|Akzo Nobel Buy
|Deutsche Bank AG
|08:36
|Akzo Nobel Overweight
|Barclays Capital
|03.02.26
|Akzo Nobel Overweight
|Barclays Capital
|03.02.26
|Akzo Nobel Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|16.01.26
|Akzo Nobel Overweight
|Barclays Capital
|17.12.18
|Akzo Nobel Reduce
|Kepler Cheuvreux
|13.12.18
|Akzo Nobel Reduce
|HSBC
|27.03.18
|Akzo Nobel Reduce
|Kepler Cheuvreux
|30.03.17
|Akzo Nobel Sell
|Baader Bank
|10.07.14
|Akzo Nobel Sell
|UBS AG
|03.02.26
|Akzo Nobel Neutral
|UBS AG
|03.02.26
|Akzo Nobel Hold
|Jefferies & Company Inc.
|20.01.26
|Akzo Nobel Market-Perform
|Bernstein Research
|15.01.26
|Akzo Nobel Market-Perform
|Bernstein Research
|12.01.26
|Akzo Nobel Neutral
|UBS AG