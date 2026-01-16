Akzo Nobel Aktie
Marktkap. 10,12 Mrd. EURKGV 18,26 Div. Rendite 3,42%
WKN A2PB32
ISIN NL0013267909
Symbol AKZOF
Akzo Nobel Overweight
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Akzo Nobel von 75 auf 73 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Negativtrend der europäischen Chemiebranche halte an, schrieb Alex Sloane in seinem am Freitag veröffentlichten Ausblick auf 2026. Maue Absatzvolumina, eine träge Preisentwicklung und fragile Endmärkte prägten das Geschehen. Seine Favoriten sind Air Liquide, Novonesis, Croda, Glanbia und IMCD - ein Mix aus Selbsthilfepotenzial, Produktinnovation und Bewertungsunterstützung./ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.01.2026 / 22:03 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.01.2026 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Ismagilov / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Akzo Nobel Overweight
|Unternehmen:
Akzo Nobel N.V.
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
73,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
59,48 €
|Abst. Kursziel*:
22,73%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
59,34 €
|Abst. Kursziel aktuell:
23,02%
|
Analyst Name:
Alex Sloane
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
67,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Akzo Nobel N.V.
|16.01.26
|Akzo Nobel Overweight
|Barclays Capital
|15.01.26
|Akzo Nobel Market-Perform
|Bernstein Research
|12.01.26
|Akzo Nobel Neutral
|UBS AG
|09.01.26
|Akzo Nobel Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06.01.26
|Akzo Nobel Overweight
|Barclays Capital
|16.01.26
|Akzo Nobel Overweight
|Barclays Capital
|15.01.26
|Akzo Nobel Market-Perform
|Bernstein Research
|12.01.26
|Akzo Nobel Neutral
|UBS AG
|09.01.26
|Akzo Nobel Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06.01.26
|Akzo Nobel Overweight
|Barclays Capital
|16.01.26
|Akzo Nobel Overweight
|Barclays Capital
|06.01.26
|Akzo Nobel Overweight
|Barclays Capital
|06.01.26
|Akzo Nobel Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.12.25
|Akzo Nobel Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08.12.25
|Akzo Nobel Overweight
|Barclays Capital
|17.12.18
|Akzo Nobel Reduce
|Kepler Cheuvreux
|13.12.18
|Akzo Nobel Reduce
|HSBC
|27.03.18
|Akzo Nobel Reduce
|Kepler Cheuvreux
|30.03.17
|Akzo Nobel Sell
|Baader Bank
|10.07.14
|Akzo Nobel Sell
|UBS AG
|15.01.26
|Akzo Nobel Market-Perform
|Bernstein Research
|12.01.26
|Akzo Nobel Neutral
|UBS AG
|09.01.26
|Akzo Nobel Hold
|Jefferies & Company Inc.
|05.01.26
|Akzo Nobel Market-Perform
|Bernstein Research
|24.11.25
|Akzo Nobel Market-Perform
|Bernstein Research