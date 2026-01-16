DAX 25.297 -0,2%ESt50 6.029 -0,2%MSCI World 4.515 -0,1%Top 10 Crypto 12,97 +1,8%Nas 23.515 -0,1%Bitcoin 81.907 +0,0%Euro 1,1595 +0,0%Öl 64,13 +0,4%Gold 4.595 %
Akzo Nobel Aktie

59,34 EUR -0,40 EUR -0,67 %
58,90 EUR -0,58 EUR -0,98 %
Marktkap. 10,12 Mrd. EUR

KGV 18,26 Div. Rendite 3,42%
WKN A2PB32

ISIN NL0013267909

Symbol AKZOF

Barclays Capital

16.01.26
Akzo Nobel N.V.
59,34 EUR -0,40 EUR -0,67%
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Akzo Nobel von 75 auf 73 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Negativtrend der europäischen Chemiebranche halte an, schrieb Alex Sloane in seinem am Freitag veröffentlichten Ausblick auf 2026. Maue Absatzvolumina, eine träge Preisentwicklung und fragile Endmärkte prägten das Geschehen. Seine Favoriten sind Air Liquide, Novonesis, Croda, Glanbia und IMCD - ein Mix aus Selbsthilfepotenzial, Produktinnovation und Bewertungsunterstützung./ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.01.2026 / 22:03 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.01.2026 / 04:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Ismagilov / Shutterstock.com

