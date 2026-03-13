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Bilanz im Fokus

Ausblick: Schoeller-Bleckmann präsentiert Quartalsergebnisse

18.03.26 10:37 Uhr
Ausblick: Schoeller-Bleckmann präsentiert Quartalsergebnisse | finanzen.net

Was sich Experten von der kommenden Schoeller-Bleckmann-Bilanz versprechen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Schoeller-Bleckmann
35,90 EUR 0,10 EUR 0,28%
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Schoeller-Bleckmann stellt am 19.03.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

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Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 1 Analyst für das vergangene Quartal auf 0,090 EUR je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Schoeller-Bleckmann 0,700 EUR je Aktie erwirtschaftet.

Den Umsatz betreffend erwarten 2 Analysten eine Verringerung von 28,27 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 96,7 Millionen EUR gegenüber 134,8 Millionen EUR im Vorjahrszeitraum.

Insgesamt erwarten 5 Analysten für das aktuell jüngst beendete Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 1,90 EUR je Aktie, gegenüber 2,88 EUR je Aktie im Zeitraum des entsprechend vorangegangenen Fiskaljahres. Den Jahresumsatz setzen 5 Analysten durchschnittlich auf 458,6 Millionen EUR fest. Im entsprechenden Zeitraum zuvor waren noch 560,5 Millionen EUR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.net

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Bildquellen: Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG

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Analysen zu Schoeller-Bleckmann

DatumRatingAnalyst
24.08.2012Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment addCommerzbank Corp. & Markets
25.05.2012Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment haltenErste Bank AG
09.03.2012Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment haltenErste Bank AG
02.03.2012Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment haltenErste Bank AG
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24.08.2012Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment addCommerzbank Corp. & Markets
16.12.2011Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment kaufenFuchsbriefe
09.11.2011Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment buyUniCredit Research
19.08.2011Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment buyUniCredit Research
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18.11.2011Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment haltenErste Bank AG
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20.03.2009Schoeller-Bleckmann reduzierenErste Bank AG
29.05.2008Schoeller-Bleckmann reduceErste Bank AG
03.12.2007Schoeller-Bleckmann sellErste Bank AG
08.06.2007SBO reduzierenErste Bank

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