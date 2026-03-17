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Marktkap. 3,38 Mrd. EUR

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Symbol SPGDF

Deutsche Bank AG

Springer Nature Buy

09:56 Uhr
Springer Nature Buy
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Springer Nature
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Springer Nature nach Zahlen für 2025 von 29 auf 31 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Telefonkonferenz im Anschluss an die Geschäftszahlen sei positiv verlaufen, schrieb Steve Liechti in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar. Das Segment Analyse des wissenschaftlichen Verlags verbuche ein gutes, anhaltendes Wachstum. Positiv seien auch die Aussagen des Unternehmens zu den Barmitteln./bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.03.2026 / 08:05 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Postmodern Studio / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Springer Nature Buy

Unternehmen:
Springer Nature		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
31,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
17,48 €		 Abst. Kursziel*:
77,35%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
17,56 €		 Abst. Kursziel aktuell:
76,54%
Analyst Name:
Steve Liechti 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
27,63 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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09:56 Springer Nature Buy Deutsche Bank AG
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17.03.26 Springer Nature Overweight Barclays Capital
17.03.26 Springer Nature Overweight JP Morgan Chase & Co.
17.03.26 Springer Nature Buy Goldman Sachs Group Inc.
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