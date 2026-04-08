DAX 23.526 -1,2%ESt50 5.857 -1,2%MSCI World 4.461 -0,3%Top 10 Crypto 9,1845 -1,4%Nas 22.903 +0,4%Bitcoin 60.671 +0,2%Euro 1,1686 +0,1%Öl 102,3 +8,5%Gold 4.711 -0,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Lufthansa 823212 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 BASF BASF11 NVIDIA 918422 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Allianz 840400 Microsoft 870747 Amazon 906866 BioNTech (ADRs) A2PSR2 DroneShield A2DMAA Deutsche Bank 514000 Infineon 623100
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
US-Iran-Gespräche gescheitert: DAX fällt -- Trump will Straße von Hormus blockieren -- Entlastung bei Benzinpreisen kommt -- DroneShield, TUI, Telekom, VW, Rüstungsaktien, BioNTech, Lufthansa im Fokus
Top News
Der Turbo-Booster für dein Depot Der Turbo-Booster für dein Depot
Nike-Aktie unter Druck: Experten werden vorsichtiger - Analyst halbiert Kursziel Nike-Aktie unter Druck: Experten werden vorsichtiger - Analyst halbiert Kursziel
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Springer Nature Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
17,64 EUR +0,38 EUR +2,20 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 3,44 Mrd. EUR

KGV 10,69
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN SPG100

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE000SPG1003

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol SPGDF

Barclays Capital

Springer Nature Overweight

14:16 Uhr
Springer Nature Overweight
Aktie in diesem Artikel
Springer Nature
17,64 EUR 0,38 EUR 2,20%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Springer Nature mit einem Kursziel von 24 Euro auf "Overweight" belassen. Analyst Julien Roch gab am Montag seinen Ausblick auf die Berichtssaison der europäischen Medienbranche. Beim Wissenschaftsverlag erwartet er am 5. Mai eine anhaltend gute organische Entwicklung. Währungsseitig gebe es allerdings eine enorme Bremswirkung./ag/nas

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.04.2026 / 09:46 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.04.2026 / 09:48 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Postmodern Studio / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Springer Nature Overweight

Unternehmen:
Springer Nature		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
24,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
17,54 €		 Abst. Kursziel*:
36,83%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
17,64 €		 Abst. Kursziel aktuell:
36,05%
Analyst Name:
Julien Roch 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
27,50 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Springer Nature

14:16 Springer Nature Overweight Barclays Capital
08.04.26 Springer Nature Overweight JP Morgan Chase & Co.
18.03.26 Springer Nature Buy Deutsche Bank AG
18.03.26 Springer Nature Overweight Barclays Capital
17.03.26 Springer Nature Overweight Barclays Capital
mehr Analysen

Nachrichten zu Springer Nature

dpa-afx ANALYSE-FLASH: JPMorgan senkt Ziel für Springer Nature - 'Overweight'
finanzen.net XETRA-Handel SDAX notiert schlussendlich im Minus
EQS Group EQS-News: Springer Natures Vorständin Finanzen wird das Unternehmen bis Ende 2026 verlassen
finanzen.net Zuversicht in Frankfurt: SDAX bewegt sich zum Start im Plus
finanzen.net So schätzen die Analysten die Springer Nature-Aktie im März 2026 ein
finanzen.net Schwacher Handel: SDAX fällt am Mittag zurück
finanzen.net Handel in Frankfurt: SDAX verliert zum Handelsende
finanzen.net Börse Frankfurt: So entwickelt sich der SDAX am Nachmittag
EQS Group EQS-News: Springer Nature’s CFO to leave the company by the end of 2026
EQS Group EQS-News: Very strong business performance delivered in 2025. Continued growth expected in 2026
EQS Group EQS-AFR: Springer Nature AG & Co. KGaA: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-DD: Springer Nature AG & Co. KGaA: Bernd Hirsch, buy
EQS Group EQS-News: Strong business performance in the first nine months of 2025. Full Year 2025 guidance reiterated
EQS Group EQS-DD: Springer Nature AG & Co. KGaA: Rachel Jacobs, sell
EQS Group EQS-DD: Springer Nature AG & Co. KGaA: Rachel Jacobs, sell
EQS Group EQS-DD: Springer Nature AG & Co. KGaA: Rachel Jacobs, sell
RSS Feed
Springer Nature zu myNews hinzufügen