DAX 25.116 +0,0%ESt50 6.275 -0,1%MSCI World 4.856 +0,1%Top 10 Crypto 8,3835 +4,3%Nas 26.207 +1,3%Bitcoin 56.299 +1,8%Euro 1,1431 +0,0%Öl 76,18 +0,4%Gold 4.109 -0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 SpaceX A42D4F NVIDIA 918422 Volkswagen (VW) vz. 766403 Infineon 623100 SAP 716460 Deutsche Telekom 555750 Siemens Energy ENER6Y Micron Technology 869020 Bayer BAY001 Lufthansa 823212 DEUTZ 630500 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Allianz 840400 Deutsche Bank 514000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Iran-Krieg im Blick: DAX stabil -- Asiens Börsen letztlich gespalten -- SK hynix vor NASDAQ-Start -- VW: Modellpalette soll um die Hälfte schrumpfen -- Oracle, SpaceX, Tesla, Bayer, Meta im Fokus
Top News
Apple-Aktie: Hedgeye sieht 23 Prozent Abwärtspotenzial trotz KI-Übernahmeplan Apple-Aktie: Hedgeye sieht 23 Prozent Abwärtspotenzial trotz KI-Übernahmeplan
Meta-Aktie gewinnt: Wettlauf gegen Anthropic und OpenAI nimmt Fahrt auf Meta-Aktie gewinnt: Wettlauf gegen Anthropic und OpenAI nimmt Fahrt auf
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Springer Nature Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
18,18 EUR +0,02 EUR +0,11 %
STU
finanzen.net zero
Springer Nature jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Smartphone

Marktkap. 3,52 Mrd. EUR

KGV 10,69 Div. Rendite 4,34%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN SPG100

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE000SPG1003

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol SPGDF

Deutsche Bank AG

Springer Nature Buy

12:01 Uhr
Springer Nature Buy
Aktie in diesem Artikel
Springer Nature
18,18 EUR 0,02 EUR 0,11%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Springer Nature mit einem Kursziel von 31 Euro auf "Buy" belassen. Nach einem starken, aber saisonal eher unbedeutenden ersten Quartal dürfte die solide Entwicklung des Medienunternehmens im zweiten Quartal angehalten haben, schrieb Steve Liechti in seinem am Freitag vorliegenden Ausblick auf den Halbjahresbericht. Er hebt defensives Wachstum im Bereich wissenschaftliche Publikationen hervor./rob/mf/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.07.2026 / 08:05 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Postmodern Studio / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Springer Nature Buy

Unternehmen:
Springer Nature		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
31,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
18,12 €		 Abst. Kursziel*:
71,08%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
18,18 €		 Abst. Kursziel aktuell:
70,52%
Analyst Name:
Steve Liechti 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
27,75 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Springer Nature

12:01 Springer Nature Buy Deutsche Bank AG
06.05.26 Springer Nature Buy Deutsche Bank AG
06.05.26 Springer Nature Buy Goldman Sachs Group Inc.
05.05.26 Springer Nature Overweight JP Morgan Chase & Co.
05.05.26 Springer Nature Overweight Barclays Capital
mehr Analysen

Nachrichten zu Springer Nature

finanzen.net Börse Frankfurt: SDAX präsentiert sich zum Ende des Freitagshandels fester
finanzen.net SDAX-Handel aktuell: So bewegt sich der SDAX aktuell
finanzen.net Optimismus in Frankfurt: SDAX notiert am Freitagmittag im Plus
finanzen.net Aufschläge in Frankfurt: SDAX verbucht zum Handelsstart Gewinne
finanzen.net Donnerstagshandel in Frankfurt: SDAX notiert schlussendlich im Plus
finanzen.net Börse Frankfurt in Grün: SDAX mit Gewinnen
finanzen.net SDAX-Handel aktuell: SDAX verbucht Verluste
finanzen.net Handel in Frankfurt: SDAX zum Handelsstart in Rot
EQS Group EQS-News: Springer Nature to divest its consumer media businesses
EQS Group EQS-News: Strong underlying business performance continues in 2026
EQS Group EQS-News: Springer Nature’s CFO to leave the company by the end of 2026
EQS Group EQS-News: Very strong business performance delivered in 2025. Continued growth expected in 2026
EQS Group EQS-AFR: Springer Nature AG & Co. KGaA: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-DD: Springer Nature AG & Co. KGaA: Bernd Hirsch, buy
EQS Group EQS-News: Strong business performance in the first nine months of 2025. Full Year 2025 guidance reiterated
EQS Group EQS-DD: Springer Nature AG & Co. KGaA: Rachel Jacobs, sell
RSS Feed
Springer Nature zu myNews hinzufügen