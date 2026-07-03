Springer Nature Aktie
Marktkap. 3,52 Mrd. EURKGV 10,69 Div. Rendite 4,34%
WKN SPG100
ISIN DE000SPG1003
Symbol SPGDF
Springer Nature Buy
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Springer Nature mit einem Kursziel von 31 Euro auf "Buy" belassen. Nach einem starken, aber saisonal eher unbedeutenden ersten Quartal dürfte die solide Entwicklung des Medienunternehmens im zweiten Quartal angehalten haben, schrieb Steve Liechti in seinem am Freitag vorliegenden Ausblick auf den Halbjahresbericht. Er hebt defensives Wachstum im Bereich wissenschaftliche Publikationen hervor./rob/mf/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.07.2026 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Postmodern Studio / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Springer Nature Buy
|Unternehmen:
Springer Nature
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
31,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
18,12 €
|Abst. Kursziel*:
71,08%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
18,18 €
|Abst. Kursziel aktuell:
70,52%
|
Analyst Name:
Steve Liechti
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
27,75 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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